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【到貨注意】99%過濾!日本白元多款口罩 百佳/Taste 售$25.9/7個

行內熱話 20:40 2020/10/16

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 本周有不少日本口罩到貨，日前有日本三次元和 Medicom 三文魚在 Donki 發售，昨日有網民指日本白元多款口罩在百佳和 Taste 有售。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

日本白元口罩早前也曾在萬寧網店發售(詳情按此瀏覽)，而且也不時會補貨。昨日晚上有網民在 FB 群組報料，指日本白元口罩在黃埔百佳 Taste 剛上架，而且有齊成人、中童和小童，售價皆為 $25.9/7個。更新:香港仔百佳亦返貨，同樣齊尺寸。

照以往經驗，當有口罩送到其中一間百佳/Taste，其他分店亦很有可以在差不多時間上架，想買的朋友要注意啦!

其他內容】 Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 售$128/30片【詳情見下頁】

白元口罩剛在百佳 Taste 上架(網民圖片)

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

白元口罩規格

-中層濾網有效過濾99% 以上的PM2.5懸浮微粒、花粉、細菌和病毒
-成人、中童和小童尺寸
-白色
-一包7個
-中國製造 

其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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