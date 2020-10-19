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【香港製造】本地動畫創作有前景？業界：政府用錢支持不如幫手宣傳

商管策略 19:34 2020/10/19

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「StepC」成立於 2017 年，今年將再次參加由香港數碼娛樂協會主辦及香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「動畫支援計劃」，製作時長 10 分鐘的動畫。StepC 創辦人張小踏（Step C）指出，計劃為動畫師提供起步資金，惟製作動畫要面對重重難關，盼政府加強支援，除了實質金錢資助，更重要是為相關行業提供更多宣傳機會，如到海外參加影展或簡單如在本地大眾傳媒播放本地創作，才可讓其可自立自強。

張小踏現時於理工大學教授動畫課程，笑言由細到大都是看動畫長大，能從事喜歡的行業非常幸運，每天都能期待上班。她說：「動畫創作對我來說，就好像飲水般。這跟錢、職業關係不大，而是『我需要，我想表達』，我亦只懂得用畫畫表達自己的想法，這是我投身動畫的最大原因。」除了教書，張小踏亦會參加比賽，如年前憑《有毒關係》獲 DigiCon6 亞洲短片比香港區銀獎。

香港先天缺資源發展數碼娛樂？動漫業界：有錢有人才見下頁

StepC 創辦人張小踏。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

張小踏曾製作兩套動畫短片，並參加逾 50 個國際影展，包括到過塞爾維亞、希臘等地。她表示參加影展是極佳交流機會，尤其她走「個人化」路線，作品並非以角色作為品牌 IP，香港著名畫家「門小雷」便是如此。張小踏說：「這種路線很難商業化，但對我來說，商業化不是我創作的目的，忠於自己才是。」

香港動畫業並不蓬勃，過往雖有過百員工的動畫公司，惜近年日漸式微，外界想加入動畫創作亦苦無資源，「動畫支援計劃」則給多新平台給動畫人發揮，張小踏表示，動畫業也有基金能夠申請，但資助額大概只有港幣 10 多萬元。

她解釋：「動畫支援計劃只要被選上便有資助金，例如我參加了 10 分鐘的動畫製作，官方便先給港幣 50 萬元讓我們起動。這個模式幫助到很多動畫公司起步，不過，亦因為受歡迎，競爭激烈。今屆 200 多位申請者，經由評審選出的亦只有大約 30 位。」

小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況​​​​​​見下頁】​

新作品會以鉛筆畫風呈現出內心的恐懼。

動畫界中小企 數碼轉型衝出去見下頁

張小踏表示今次將在新動畫上投資港幣 55 萬元，設計 10 分鐘的故事是非常大的挑戰，又因為今次作品主題抽象，想利用鉛筆畫風表達內心的恐懼和對現實不安極花心血，為了呈現最佳效果，配樂製作又是大難關，再加上片尾曲想聘請專業人士演唱，處處都是成本。

張小踏雖讚賞政府願投資千萬推行動畫支援計劃，但動畫師其實亦需要事後支援，更多曝光機會。韓國、台灣都非常支持本土動畫，台灣甚至在聘請創作人時能申請津貼。她說：「政府不用說做很多，只要讓動畫在電視台播放便很幫到手，動畫人有平台尋找合作機會，便有機會做大。藝術是可以有錢賺的，亦有商業上潛力。」

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撰文 : 陳文政

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