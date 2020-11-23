【疫市直擊】IG濾鏡製作月入可達4萬元　本地創作者：傳播面比 YouTuber廣・好過「明星開箱」

外國社交平台軟件《Shapchat》近年掀起一鼓濾鏡（filter）熱潮，歐美或台灣等濾鏡創作者單靠 3D 濾鏡模組賺到可觀收入；回到本港，濾鏡創作者寥寥可數，但亦有本地「業餘」濾鏡創作人開始將濾鏡創作視為副業，且收入不俗。

本地《Instagram》濾鏡創作者黃嘉樂（Ted）是斜槓青年（Slash），1 人打 4 份散工，曾在《Instagram》開設食材網購店，現時在科技公司任職，主要編寫 App（流動應用程式）及網頁，雖然開發《Instagram》濾鏡不是正職，卻為他每月帶來近 4 萬港元收入。他認為，濾鏡創作行業有興趣的人士，毋須辭去全職工作發展興趣。

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▲ Instagram 濾鏡創作者黃嘉樂

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黃嘉樂表示：「那怕一人用 filter，也可做到人傳人效果。今年 2 月我創作《求籤濾鏡》知名度上升，隨後明星使用《粵語歌識幾多》濾鏡創作，放在個人限時動態，兩日之間較原先點擊率高出 10 倍，可惜紅鏡不紅人。」他又稱，最初跟玩票性質去年初開發 IG 濾鏡，該濾鏡曾達 800 萬人觀看，個人《Instagram》帳戶@tedzted 也開始多人關注。

▲ 今年 3 月Ted 更創作「粵語歌識幾多」濾鏡，明星使用該款濾鏡，增加知名度。

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《Instagram》市場具發展濾鏡創作潛力。黃嘉樂指出，濾鏡創作相比寫網誌簡單，且創作者毋須懂得電腦程式編寫知識，又比 YouTuber 傳播面更廣，故有興趣的人會嘗試接觸濾鏡創作。他認為。濾鏡創作者只要肯嘗試，主動向廠商「敲門」提議案，絕對有工作機會。

知名品牌節省開支 轉用濾鏡宣傳品牌？

對於外國濾鏡創作，黃嘉樂表示，售賣一套濾鏡模組價值約 390 元美金，大多數是眼睫毛等化妝品模組，不過通常買家買下濾鏡模組後，自行改裝成不同版本濾鏡，為賺錢途徑居多。 作為原創者的Ted稱，不想「做爛市」將其創作給買家任意更改，為保留濾鏡原創性暫時只傾向與廠商合作。

▲ Ted 與不少知名品牌合作，其中與 Adidas 廠商合作推出濾鏡。

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黃嘉樂透露，合作品牌曾透露使用濾鏡創作原因，與其宣傳費用預算為 5 萬元，不如花 15,000 元製作濾鏡，相比過往品牌通常透過明星商品開箱，濾鏡創作能節省預算開支，加上互動性強又達到人傳人宣傳效果。疫情下不少企業網上轉型，促使與其他品牌合作機會，現時工作訂單編排至明年 2 月，亦定期製作自家濾鏡供更多人使用。

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