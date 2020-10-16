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【附回收批次編號】台灣口罩又出事! 康匠友你．淨新口罩要下架回收

業界頭條 19:41 2020/10/16

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 近月台灣口罩不斷出問題，即使是「台灣口罩隊」的成員，較大型的口罩廠，最近是不時傳出問題。
    
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台灣口罩廠淨新科技在 9 月時，因被揭私自設立 22 條口罩生產線，違反藥事法 57 條未經核准登記擅自製造醫用口罩，被政府判罰200 新台幣萬元。台灣衛生局藥政科長朱孝芳表示，由於淨新違規私設口罩生產線，需要於 10 月底前在市場回收非法生產的口罩，相關口罩亦在台灣各地陸續下架。

淨新口罩

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涉事淨新口罩生產批號

此外，康匠友你亦出現類似問題。台灣新北市府衛生局今天表示，9 月 22 日曾前往康匠公司鶯歌區德昌廠檢查，結果發現涉嫌私設口罩生產線，製造第二等級醫用手術口罩。台灣衛生局在德昌廠查獲盒裝「友你」醫療口罩（未滅菌）」，並已要求有關零售商把口罩下架(有關編碼:「友你醫療口罩 （未滅菌）」（衛部醫器製壹字第008326號），批號：2020.09.07~2020.09.17的產品)。

康匠友你和淨新口罩已陸續下架回收，暫時未知有多少口罩流入市場。而涉事口罩的質素是否跟「合法生產」版一樣呢，兩廠亦未有公布。

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康匠友你口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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