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創業奇情之「創業無間道」

行內熱話 10:31 2020/10/17

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「很久沒在這裏發言了，這大半年我做了一件令我後悔莫及的事，我創業了。」Ringo 在一個名為《新創業家》的社交群組繼續說道：「以前嚮往的追求不到，自以為從書本明白了解的困難卻是現在擺脫不了的現實。」Ringo 的貼文吸引過千個回覆，包括群組發起人 Angus 與他隔空罵戰。

「自求學時期，我便有創業的念頭，坊間創業的書籍堆積如山。」Ringo 發文指一直以為自己創業的知識非常豐富，更被坊間創業故事過份理想化；他提醒群內朋友如果書架上有超過一半是有關創業的書籍，就要打消創業念頭，因為這樣的人其實只適合造夢。

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「成功的創業家也是由造夢開始！」Angus  開始隔空反駁 Ringo 的言論，更搬出經典的電影對白「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」他指出創業一定有所得着，有些人享受當中的過程，更多人追求成功的結果，而最重要的就是能磨練一個人的性格。Angus 直言 Ringo 這小孩子的性格不適合創業，注定是失敗，更揚言創業必須趁最佳的時機坐言起行。

Ringo 和 Angus 是《新創業家》群組的發起人，兩人三年前跟一位記憶學專家Nicole 一起創業，以德國思維系統設計出中小學的 STEM 教育課程；高峰期在全港擁有 3 間教育中心，更擬推出加盟商計劃，提供專業老師給其他教育中心，收取 25% 課程費用，三人並朝資本市場集資的方向出發。

創業奇情之「再生創科夢」見下頁

天意弄人，一場新冠肺炎疫情打亂了 3 人的部署，中小學生無法上課，家長取消訂購所有課程。「香港家長不會買年票或季票，我們由 3 月起已經是零收入了。」Nicole 非常苦惱；兩位男股東更加徬徨，因他們以個人擔保剛在 1 月份簽了新租約。「我們看看手頭上有那些資源，可以加以運用捱過這艱苦的日子。」Ringo 想起早年和 Angus 創立的新創業家群組，已經累積接近 5 萬人。

「社會將出現大執位，在此先叮囑有創業念頭的各位，把握這個機遇為未來作好準備。」Angus 最後以辯論勝利者姿態出現，Ringo 再也無言以對。繼而他們從千多個回覆當中，找出數百個支持 Angus 言論的朋友，在 inbox 他們各個新冠肺炎疫情下創業的商機。而 Nicole 同時以 KOL 身份誠邀新進創業家合作，3 人無往而不利，教育中心變身為貨倉及 KOL 帶貨拍攝現場。3 人總算渡過了難關，但關係卻出現了變化。

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「爾虞我詐，真真假假我再也受不了！」記憶專家 Nicole 在新創業家群組先後看到 Ringo 和 Angus 發文，但之後又找不到，她懷疑是對方其後刪除了。Nicole 開始懷疑拍檔的忠誠，估計他們因為簽了個人擔保而遷怒於自己；然後她在某次公司直播時質問兩人並暈倒了。

「這可能是幻聽，不要想太複雜，多點休息吧！」醫生對 Nicole 說。他們兩人最後一次見 Nicole 是在社交媒體上：「很久沒在這裏發言了，這大半年我做了一件令我後悔莫及的事，我創業了。」

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以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：Ian Coates

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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