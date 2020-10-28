新冠肺炎疫情衝擊本地零售行業，在香港開業近 24 年的潮流手袋品牌反而視今次疫情為機會，開設網店、進行直播促銷和推出 IP 授權角色產品，進攻年輕人市場，對抗品牌老化。

傳統零售配合時代發展 直播促銷帶來至少20萬生意額

本地潮流手袋品牌 FX CREATIONS 在 1996 年於銅鑼灣崇光百貨開設首個品牌專櫃，正式進軍本地零售業。隨著時代變遷，網購已變成日常生活的一部分，品牌並未有停下發展步伐，更積極發展網上業務，吸納不同客源。

公司董事總經理吳柏濤表示，現時顧客相信口碑多於廣告，因此公司早年投放不少資源在各大社交媒體上，如早兩年就在 Facebook 開始直播促銷，邀請本地藝人當主播「帶貨」。吳柏濤透露，網上直播促銷的成效不俗，直播高峰期有 800 多人在線，更為公司帶來約 20 至 30 萬港元生意額。雖然網購加上直播能帶來公司的生意，但吳柏濤認為主播能夠帶動多少流量是成功的關鍵，因此他亦將產品交到不同平台售賣，如鞋佬生活百貨、獅生活直播購物台。

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▲ FX Creations董事總經理吳柏濤

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除了網上直播，FX CREATIONS 亦推出多個 IP 授權角色產品，如日本人氣動漫《機動戰士》元祖高達、法國國民經典小説 《小王子》。吳柏濤認為，推出 IP 角色產品可以提高產品銷量，亦容易打入年輕人市場。他舉例，早前推出元祖高達 40 周年限定系列預購時，在社交平台上有大量高達的群組轉發預售消息，間接為產品作宣傳。此外，IP 授權角色產品為品牌吸納不少新顧客，以及打入年輕人市場。

吳柏濤表示，IP 角色策略會繼續維持，又認為品牌可以與不同產業合作推出聯乘產品，公司亦正與時裝品牌洽談合作計劃。

▲ FX CREATIONS早前推出的GUNDAM UC系列產品

疫情下未有裁員 新科技影響零售業發展

去年社會事件，緊接著新冠肺炎疫情爆發，吳柏濤笑言「呢個機率差唔多可以中六合彩」，雖然疫情初期對品牌生意有影響，但並未有因此裁員。吳柏濤表示，公司近期招聘相對保守，因此公司的員工人數不多，加上有些員工工作超過 10 年，多少也有感情。

即使本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，但歐洲疫情反覆，吳柏濤認為疫情影響未完全浮現。FX CREATIONS 屹立香港多年，他表示品牌要留意新科技，如大數據、5G 技術等對零售業的挑戰和機會。

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▲ 小王子聯乘系列產品

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