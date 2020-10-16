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夜霓紫超靚! 台灣製造萊潔醫療TypeIIR口罩 香港行貨售$103.9/50個起

行內熱話 17:34 2020/10/16

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 台灣製造萊潔醫療口罩香港總代理彩豐行表示，現在開售新色口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次新推出的顏色為夜霓紫和雪花白，現貨發售。而且現在可免費入會，任何消費/買口罩即可成為會員，獲享會員優惠價。這兩款新色口罩，各彩豐行門市陸續到貨。

台灣製造萊潔醫療TypeIIR口罩

其他內容】   半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個【詳情見下頁】

萊潔口罩售價

1.萊潔醫療防護口罩(夜霓紫)
-原價$129.9/盒，彩豐會員尊享價$109.9/盒
-買2盒以上即享正價8折 平均每盒$103.9（門市價）

2.萊潔醫療防護口罩(雪花白)
-原價$119.9/盒，彩豐會員尊享價$102.9/盒
-買2盒以上即享正價8折 平均每盒$95.9（門市價）

3.萊潔立體型醫療防護口罩 (兒童用)藍/粉紅印花(款式隨機)
-原價$169.9/盒，彩豐會員尊享價$149.9/盒
-買2盒以上即享正價8折 平均每盒$135.9

台灣製造萊潔醫療TypeIIR口罩 紫

 【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

萊潔成人口罩規格

-100% 台灣製造、醫用口罩標準
-台灣製熔噴布
-符合歐盟最高規格標準EN14683 TypeIIR
-BFE≧99%、PFE≧95%、VFE≧99%
-1盒50片環保包裝(非獨立包裝)
-成人尺寸 17.5CM X 9.5CM

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

台灣製造萊潔醫療TypeIIR口罩 白

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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