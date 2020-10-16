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【指定分店】香港製口罩大劈價! YOHM 彩虹口罩卓悅平賣 $8/5個

行內熱話 17:10 2020/10/16

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 卓悅近日不斷把口罩減價清貨，今次減價的是香港製造 YOHM 彩虹口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

YOHM 彩虹成人口罩提供多色選擇，包括:紫色/黃色/粉紅色/白色/橙色/藍色/火龍果紅色/青色/牛仔藍色/蘋果綠色，一共 10 種顏色。口罩原售 $18/5個，現售 $8/5個。此口罩在指定卓悅門市發售，而且不同分店發售的口罩顏色亦是隨機。

其他內容】   半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個【詳情見下頁】

YOHM 三層防護口罩

 【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

YOHM 口罩規格
-香港製造
-3層過濾口罩，BFE及PFE 達98%
-有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水
-鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促
-以超聲波密封抽真空，安全衛生
-170mm x 90mm
售價8/包 (建議價$19)

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

指定分店現貨發售
銅鑼灣渣甸坊5號地下
銅鑼灣駱克道535號地下
北角渣華道133號北角匯G3號舖
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
旺角登打士街41號地下
旺角西洋菜街南13號好望角大廈地下
旺角弼街71號地下
旺角中心一期地下
佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
尖沙咀廣東道33號中港城地下
尖沙咀彌敦道36號重慶大廈地下
尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下
屯門市廣場第一期二樓2198C號舖
屯門V City地下G10舖
元朗青山公路81號地下
葵涌廣場地下23A舖
青衣城1樓183號舖
荃灣大河道10號登發大廈地下
上水符興街27號地下

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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