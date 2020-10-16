【指定分店】香港製口罩大劈價! YOHM 彩虹口罩卓悅平賣 $8/5個

卓悅近日不斷把口罩減價清貨，今次減價的是香港製造 YOHM 彩虹口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

YOHM 彩虹成人口罩提供多色選擇，包括:紫色/黃色/粉紅色/白色/橙色/藍色/火龍果紅色/青色/牛仔藍色/蘋果綠色，一共 10 種顏色。口罩原售 $18/5個，現售 $8/5個。此口罩在指定卓悅門市發售，而且不同分店發售的口罩顏色亦是隨機。

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▲ YOHM 三層防護口罩

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YOHM 口罩規格

-香港製造

-3層過濾口罩，BFE及PFE 達98%

-有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水

-鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促

-以超聲波密封抽真空，安全衛生

-170mm x 90mm

售價8/包 (建議價$19)

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指定分店現貨發售

銅鑼灣渣甸坊5號地下

銅鑼灣駱克道535號地下

北角渣華道133號北角匯G3號舖

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角登打士街41號地下

旺角西洋菜街南13號好望角大廈地下

旺角弼街71號地下

旺角中心一期地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

尖沙咀廣東道33號中港城地下

尖沙咀彌敦道36號重慶大廈地下

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

元朗青山公路81號地下

葵涌廣場地下23A舖

青衣城1樓183號舖

荃灣大河道10號登發大廈地下

上水符興街27號地下

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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