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【第二批發售】附發售資料! 香港獅子山 Hong Kong Lion Rock 推癲噹超可愛 Level 3 口罩 售 $128 / 30個

業界頭條 22:16 2020/11/19

分享：

香港口罩廠競爭大，所以要不停推新款，才可吸引市民購買。口罩廠香港獅子山，就以本地文化作賣點，再聯乘知名畫家，推出特色口罩。廠方表示，即將推出第二批「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

癲噹將充滿香港特色的本土情懷融入整套畫作，癲噹在口罩畫作上將獅子山傳統精神以有趣生動既方式描繪出嚟，象徵性物品和情境例如:雪糕車、巴士、蛋撻、菠蘿油、白兔糖、眼鏡糖、公共屋村、公園搖搖板等。

其他內容】【一盒齊三款】同舟聖誕版狗狗口罩 超可愛售$45盒 廠方另會捐出10%收益

發售資料:

預售日期：11月21日 (星期六) ，下午5點

A. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」1盒

$128 / 30個（獨立包裝)

B. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」2盒 (送限量版口罩套 1個，價錢$28) $256 (2盒， 每盒30個, 獨立包裝)

預算第二批出貨/ 取貨時間： 2020年12月14-12月21日

癲噹口罩規格

尺寸：17.5 x 9.3cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

 【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

其他內容】 Gimans 日本熊本熊Level 3口罩 可DIY自製熊本熊口罩套 售$128/30個

 口罩購買連結<<<

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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