【第二批發售】附發售資料! 香港獅子山 Hong Kong Lion Rock 推癲噹超可愛 Level 3 口罩 售 $128 / 30個

香港口罩廠競爭大，所以要不停推新款，才可吸引市民購買。口罩廠香港獅子山，就以本地文化作賣點，再聯乘知名畫家，推出特色口罩。廠方表示，即將推出第二批「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」。



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癲噹將充滿香港特色的本土情懷融入整套畫作，癲噹在口罩畫作上將獅子山傳統精神以有趣生動既方式描繪出嚟，象徵性物品和情境例如:雪糕車、巴士、蛋撻、菠蘿油、白兔糖、眼鏡糖、公共屋村、公園搖搖板等。

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發售資料:

預售日期：11月21日 (星期六) ，下午5點

A. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」1盒

$128 / 30個（獨立包裝)

B. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」2盒 (送限量版口罩套 1個，價錢$28) $256 (2盒， 每盒30個, 獨立包裝)

預算第二批出貨/ 取貨時間： 2020年12月14-12月21日

癲噹口罩規格

尺寸：17.5 x 9.3cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

▲ 獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

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▲ 獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

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