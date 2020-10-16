【本土文化融入口罩】附發售資料! 香港獅子山 Hong Kong Lion Rock 推癲噹超可愛 Level 3 口罩 售 $128 / 30個

香港口罩廠競爭大，所以要不停推新款，才可吸引市民購買。口罩廠香港獅子山，就以本地文化作賣點，再聯乘知名畫家，推出特色口罩。廠方表示，即將推出「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

繼限量版小巴牌口罩後，今次香港獅子山口罩廠找來癲噹合作，推出香港特色口罩。癲噹將充滿香港特色的本土情懷融入整套畫作，癲噹在口罩畫作上將獅子山傳統精神以有趣生動既方式描繪出嚟，象徵性物品和情境例如:雪糕車、巴士、蛋撻、菠蘿油、白兔糖、眼鏡糖、公共屋村、公園搖搖板等。

香港獅子山廠未來會同更多本土藝術家聯手推出港式系列本地藝術口罩，詳情有待廠方公布！

發售資料:

預售日期：10月20日, 12pm (星期二)

預算第一批出貨/ 取貨時間： 2020年11月23-11月30日

A. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」1盒

$128 / 30個（獨立包裝)

B. 「獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩」2盒 (送限量版口罩套 1個，價錢$28) $256 (2盒， 每盒30個, 獨立包裝)

癲噹口罩規格

尺寸：17.5 x 9.3cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

【其他內容】 半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個【詳情見下頁】

▲ 獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

▲ 獅子山港式系列 x 癲噹特別版口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】