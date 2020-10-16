【偽出國？】香港航空推觀賞日落航班 最平$852兼送$600現金禮券

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續 HK Express 早前推出首個香港遊飛行體驗後，香港航空宣布舉辦「飛悅香港」 觀賞日落航班。是次飛行體驗將會在 10 月 24 日 (星期六) 舉行，航班將於下午 4:30 由香港國際機場起飛，在距離香港 200 海浬內的南中國海上空飛行，全程約 90 分鐘。票價已包含所有費用，每行一/兩位為港幣 852 元或每行 3 位為港幣 1,188 元。
約 100 張機票由即日起於香港航空官網發售，每位乘客將獲為港幣 600 元現金禮券，可為下趟旅程於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品。票價包括：
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SME.hket 記者查詢香港航空官網時，發現機票已經售罄，惟有興趣市民仍可經東瀛遊、康泰旅行社、新華旅遊、美麗華旅遊或永東旅行社購買。
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Photo：香港航空官網
撰文 : 廖淑瑩