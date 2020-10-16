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【偽出國？】香港航空推觀賞日落航班 最平$852兼送$600現金禮券

商管策略 15:40 2020/10/16

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續 HK Express 早前推出首個香港遊飛行體驗後，香港航空宣布舉辦「飛悅香港」 觀賞日落航班。是次飛行體驗將會在 10 月 24 日 (星期六) 舉行，航班將於下午 4:30 由香港國際機場起飛，在距離香港 200 海浬內的南中國海上空飛行，全程約 90 分鐘。票價已包含所有費用，每行一/兩位為港幣 852 元或每行 3 位為港幣 1,188 元。

約 100 張機票由即日起於香港航空官網發售，每位乘客將獲為港幣 600 元現金禮券，可為下趟旅程於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品。票價包括：

  • 飛行體驗: 一起欣賞香港的日落美景；
  • 禮品包: 獲贈香港航空獨家紀念品（收藏版）；
  • 優惠券（每位乘客）：總價值港幣 600 元的優惠券，香港航空官網機票 100 元優惠券（3張）以及港航假期 300 元優惠券（1張）；
  • 機上驚喜抽獎: 有機會獲得超過 20 份獎品 – 模擬駕駛艙體驗；雙人免費曼谷酒店住宿及商務艙來回機票；本地酒店住宿；餐飲禮券等；
  • 附加酒店 Staycation 套餐: 讓本次旅途更加豐富，顧客可加購諾富特東薈城酒店 Staycation 套餐

ANA全日空煞停招聘計劃 尋求銀行融資295億元 見下頁

經商個人毋須隔離 14 日 香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議見下頁

SME.hket 記者查詢香港航空官網時，發現機票已經售罄，惟有興趣市民仍可經東瀛遊、康泰旅行社、新華旅遊、美麗華旅遊或永東旅行社購買。

官網顯示，是次「飛悅香港」 的機票已售罄

遊日帶貨注意！明年4月起日本發售商品須標示「含消費稅價格」見下頁

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Photo：香港航空官網

撰文 : 廖淑瑩

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