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【疫市營商】尖沙咀零售復甦全港最快？地產代理：首先業主叫租不要太離地

業界頭條 14:27 2020/10/17

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恒利大廈 2019 年 5 月。

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港零售業，尖沙咀等遊客商業區吉舖處處，有不少商舖劈價放盤也無人承租，但也有業主堅持高叫價「唔憂租」。有當區物業代理直指，尖沙咀雖然估計是全港復甦得最快的地區，某些放租盤叫價實在「離晒地」，無人承租寧願丟空，變相令市面冷清。

地產代理 George（化名）向 SME.hket 記者表示，有很多商舖叫租完全不貼近市價，尤其放租 700 萬元簡直「平行時空」（見下表）：

小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況​​​​​​見下頁】​

上手租客（品牌） 地　址 舊 租 金 現放租叫價
Omega 廣東道 82-84 號多層舖位

港幣 747.5 萬元

(2017 至 2020 年)

 港幣 700 萬元
Longines 彌敦道 90-94C 號華敦大廈地下 D 號舖 港幣 60 萬元 港幣 30 萬元
Folli Follie 廣東道 68-80 號恒利大廈地下 2 號舖

港幣 200 萬元

(2014 至 2017 年)

 港幣 80 萬元

資料來源：美聯工商舖資料研究部、市場資訊

曾由 Omega 承租的三層高全棟舖位，現放租 700 萬元。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

他說：「從舖位的面積、地段來看，位處廣東道地舖（Omega 曾租用）叫租價高些無可厚非，但就算有 3 層，呎租也不可能 800 多元，這只是最好景時的市價。那地段極限也就 400 至 500 元 1 平方呎，現在同街甚至有地舖放租 80 萬也租不出。如果要我估計，那個月租叫價 700 萬的舖位其實 200 萬元才合理，要知道 1 樓、2 樓租金本身就比地舖低的。至於彌敦道放租 30 萬元的舖位， 1050 呎，叫做相對合理點。」

George 坦言，業主將租金定得離地有多個可能性：可能本身太有錢，不急收租；且物業做了銀行按揭，低價租出物業會嚴重影響物業估值，怕被銀行追討差價等等。

華敦大廈 2019 年 1 月，舖位現放租 30 萬。

破產管理署剛公布，9 月發出接管或破產令數目 778 宗，按月上升逾 50%；清盤令 44 宗，按月上升約 83%，數字創 4 年新高。George 指雖有不少公司破產，但未必會反映在商舖租務。

他解釋：「有公司倒閉但也有公司開張。商舖業主一般實力雄厚，會破產的跟生意失敗、個人理財不善的人。George 認為，尖沙咀區在「三大核心區域」裏發展潛力最大，近高鐵，又是香港中樞地帶，能做到外國旅客、內地客，甚至本地客，通關後復甦速度應是全港各區最快，所以叫租不要太離地，還是會有承接的。」

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撰文 : 陳文政

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