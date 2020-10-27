【本地動畫】香港創意作品塘水滾塘魚欠海外投資？動畫製作公司：弘揚本土文化特色才是出路

藝術創作要有地方特色才可以輸出海外？動畫或可證明這點。有主打本土文化題材的香港動畫公司表示，具本土文化創意作品拉攏海外投資時，會更有賣點更有機會成功。

崔氏兄弟 2018 年成立的「奶茶通俗學 Milktealogy」公司，將聯同香港另一原創 IP「香港重機」製作 10 分鐘動畫，並參加由香港數碼娛樂協會主辦的「動畫支援計劃」。

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▲ 「奶茶通俗學 Milktealogy」創辦人崔氏兄弟。

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崔氏兄弟哥哥 Haze 表示，早在 2005 年學生時代時便開始製作動畫，亦成立過其他公司做動畫後期和出品動畫 ，之後是先創造「奶茶通俗學」IP 再成立「奶茶通俗學 Milktealogy」。他解釋：「我們發覺若然先直接製作動畫帶動 IP ，性價比較低，我們便決定先做漫畫，儲下一班 Fans 後，積累夠了再開始動工做動畫。」

▲ 創作動畫要花費大量人力物力。

崔氏兄弟的弟弟 Long 補充，兩兄弟雖做過不少動畫，但將原創漫畫動畫化還是首次，之前他們亦參加過「動畫支援計劃」製作出 3 分鐘短片《下午茶之狂想曲 》。他說：「我們投入大量人力資源，加上得到 20 萬元資助製作，終於成功將『奶茶通俗學』動畫化。茶餐廳是香港普羅大眾的日常生活，是我們的文化。我們將其作為引子，講述港人生活態度和箇中人情味。為了推動本地文化，我們更製作了英語版，加入英文配音，讓外國人也看得明。」

Haze 補充，卡通動畫是世界通用的語言和表達模式，有助文化傳播，正如日本可透過動畫將日本文化推廣至全世界，香港同樣可以透過動畫做到文化輸出，如今奶茶通俗學在外國亦有 fans。

▲ 兩大本地 IP 合作。

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至於跟「香港重機」合作的動畫，Haze 說：「聯乘合作也是我們多方面嘗試的發展方向之一。由香港重機提供機械人設定，我們創作劇本，茶餐廳食物變成正邪兩派的機械人對決。兩個 IP 的合作能碰撞出新鮮感外，更可以互相接觸對方的 fans ，將餅做大。在未來亦有發展玩具等周邊產品的潛力。創作可以是競爭，但亦可以是朋友。弘揚本土文化，對尋求海外投資者是助力，我們目標之一是未來可以製作到每集 20 分鐘的動畫劇集。」

▲ 崔氏兄弟指出 IP 可作為推廣本地文化的平台。

「動畫支援計劃」由香港數碼娛樂協會主辦，香港特別行政區政府「創意香港」贊助。

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