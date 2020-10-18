日本廠商排隊從中國撤走! 日本政府追加 63 億元補助金 助企業部速撤

為減少對中國的依賴，日本政府早前推出「生產回流」方案，資助企業將生產由中國等地遷回日本。近期日本企業申請「生產回流」補助的案件大增，也讓日本政府決定追加補助金預算至 860 億日圓 (約港幣 63 億元)。

申請金額超出11倍 日本政府再追加預算

據《日經新聞》報道，截至 6 月底獲批的「生產回流」申請案件有 57 宗（只限生產遷回日本），申請金額為 574 億日圓，而預算額度剩餘約 1,600 億日圓。不過在 7 月截止申請前提出的申請總共有 1,670 宗，申請補助的金額達 17,640 億日圓，申請額是剩餘預算額的 11 倍左右，故日本政府認為需補加預算。

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日本「生產回流」補助金制度的對象是生產據點集中在特定國家及對國民健康重要的產品、材料，單筆補助金上限為 150 億日圓。目前獲批的個案大多是生產口罩、醫療用品的企業。日本政府在 2020 年度第一次補充預算中，總共撥出 2,435 億日圓用於協助企業將生產據點從中國遷回日本，改變企業供應鏈過度依賴中國的生產體系的情況，當中 2,200 億日圓用於協助企業將生產據點遷回日本，而 235 億日圓則用於協助企業將生產線移至東南亞。

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