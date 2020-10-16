Google：香港人工智能準備程度僅合格　企業擔心項目投資回報人才招募

Google 與畢馬威（KPMG）進行聯合調查，發現本地市民與企業對於人工智能（AI）的認識與接受程度為「合格」，其中有 49% 市民對於相關應用的數據私隱處理感到擔心，但當中只有 2% 受訪者擔心 AI 會令自己失業。

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畢馬威（KPMG）中國香港區技術諮詢主管合夥人歐樂恒指出，零售行業相對著重 AI 投資的回報程度，而在企業層面上，以金融服務業、科技與創新行業對 AI 的準備程度最高，超過 8 成受訪者認同 AI 有助提升服務水平，不過企業關心相關項目的投資回報，以至人才招募的問題。

Google 香港銷售和營運董事總經理尉俐妮（Leonie Valentine）認為，業界與用戶之間需要建立更多互信與合作，才能持續推動以數據收集與分析為基礎的 AI 應用。

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