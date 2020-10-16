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【SME學堂】直入中路宣傳新玩法？ 羅莽・Sony短片廣告如何吸70萬點播率

商管策略 21:01 2020/10/16

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傳統品牌推廣手法落後？看你懂不懂玩。事實上，除口號外廣告結構和脈絡編排非常重要，廣告商使出花招背後，觀眾也不厭其煩「略過廣告」。近日日本索尼（Sony）推出的電視機廣告短片廣告，找來武打演員羅莽擔任主角，表演武術加唱歌介紹新款電視機。影片廣告一出網上點擊率爆升，跑贏同類產品廣告點播率。主角羅莽賺了人氣（以及演出收入），跟品牌產生互動亦加強了 Sony 品牌形象。

事實上，廣告商投放自家廣告在 YouTube、Facebook等網站成新常態，因社交平台互動極高，廣告製作包括創新元素、營造的效果，以及廣告內容為吸引觀眾瀏覽元素。於 10 月 6 日上架的Sony 電視廣告，短短一周內已達 68 萬多的點擊率，廣告代入消費者當下看廣告的心情。

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廣告一開始羅莽手持「略過廣告」的字牌，示意觀眾不要略過廣告，引用對白「即刻入佢中路，聽我介紹返！」並用拳頭打破字牌，作為觀眾被他的反應嚇一嚇，成功吸引一班觀眾眼球，捕捉觀眾的心理，繼續留意廣告後續發展。

此外，羅莽一人分折兩個角色，介紹其電視處理器色彩時，將自身武打演員跳出公仔箱（電視機），另一分身的觀眾羅莽十分投入走到電視機前收看，廣告潛移默化直入觀眾腦海，認為電視畫面是非常引人入勝，故廣告每幕為精準目標觀眾受眾度身訂造。

當中廣告對白「我墮入羅莽，你老豆疊羅漢……」，其實出自去年 5 月羅莽開設 Facebook 帖文：「一個『自投』的誕生！我，羅莽，今日開始，玩飛卜，收門生，大家跟唔跟我？跟就叫聲羅師父！」的網民回應。羅莽積極經營網上個人形象，加上電視機廣告的人物角色本身的熱話跟廣告串連，片中「羅莽師父」功夫身手營造看電影的場景，成功跟品牌產生聯繫。

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羅莽積極經營網上個人形象。

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Photo：Sony YouTube Channel 截圖

撰文 : 鍾采餘

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