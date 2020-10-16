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【疫市營商】疫情打擊零售　直擊品牌提前推聖誕優惠谷消費（不斷更新）

商管策略 19:09 2020/10/16

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新冠肺炎疫情重創本地零售市道，不少商家早已推出優惠。當中每年都吸引大批市民入場的士崇光日貨「SOGO 感謝祭」，今年就改為「SOGO 35周年賞」，為期超過 1 個月，另外亦有不少品牌提前推出聖誕優惠及聖誕倒數日曆，吸引消費者購買。

（1）Sogo

今年 SOGO Thankful Week 將改為「SOGO 35周年賞」，減價期超過 1 個月，當中過千件美妝產品、廚具、超市美食都有優惠。SOGO 將於 10 月 21 日至 11 月 29 日舉行「SOGO 35周年賞」，於銅鑼灣店、尖沙咀店及網店同步進行。如顧客想早一步購買心水產品，可在即日起至 10 月 20 日於 SOGO eStore 預購，當中不少美妝品牌進行大減價。

ESTĒE LAUDER Advanced Night Repair皇牌修護亮眼精萃眼霜套裝$1,100（原價$2,267）

FRESH皇牌雙面膜套裝$1,290（原價$2,189）

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ鉑鑽源亮細胞套裝柔膚水凝系列$3,695（原價$5,590）

毋懼疫情月租百萬照 GO？一文看清香港疫市擴張人氣零售品牌見下頁

（2） 永安百貨

永安百貨於 10 月 9 日至 26 日在門市及網店同步舉行超級購物日，部份貨品更低至 2 折。購物日更設有 $500 任選 2 款精選貨品、 $1,000 任選 2 款精選貨品、買 1 送 1 等優惠。

飛利浦健康空氣炸鍋$1,358(原價$1,598)

Braun MultiQuick9手提攪拌棒$958(原價$1,198)

Dyson V8™ Absolute無線吸塵機$3,180(原價$3,780)

疫情致消費市道疲弱 一文看清2020年全面撤出香港國際零售品牌見下頁

（3）Clinique

護膚品及彩妝品牌 Clinique 提早在官網推出聖誕限量套裝，售價更低至 41 折。凡於官網購物滿 $350，即可以 $380 換購限量版聖誕倒數日曆 (價值$1,930)，內有 24 款護膚及彩妝產品。

深層特效水嫩補濕套裝58折$570(原價$980)

清爽細嫩iD精華乳套裝6折$50(原價$880)

PLENTY OF POP唇膏套裝42折$280(原價$670)

凡於官網購物滿$350，即可以$380換購限量版聖誕倒數日曆 (價值$1,930)

（4）Origins

Origins 推出多款聖誕禮品套裝，凡於網店選購 2 件產品滿 $500 即減 $100 (需包括1套《胡桃夾子》限量版護膚套裝)。

《胡桃夾子 x Origins》聖誕倒數日曆56折$580(原價$1,030)

《胡桃夾子》原生嫩肌零瑕保濕乳套裝54折$290(原價$542)

皇牌紓緩保濕套裝54折$$1,020(原價$1,900)

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Photo：Sogo、永安百貨、 Clinique、Origins

撰文 : 廖淑瑩

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