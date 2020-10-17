【SME學堂】盼重啟Hello Kitty熱潮！Sanrio換年輕接班人 靠數碼轉型重奪回娛樂龍頭地位？

風靡全球的 Hello Kitty 所屬公司三麗鷗（Sanrio Entertainment）在今年 7 月改朝換代，92 歲創辦人辻信太郎卸下重擔，交棒給家族第三代，現年 31 歲的孫子辻朋邦。新一代接班人指出品牌的授權模式影響公司營銷策略，亦透過數據分析重點投資顧客喜愛的角色。

Hello Kitty熱潮不再 樂園收入大減

1960 年成立的三麗鷗，以 Hello Kitty 最為人熟悉。角色自 1974 年發行以來，不僅推出各式各樣的產品和聯名商品，甚至還有專屬的卡通及主題樂園，一度紅遍全球。然而在 1990 年代末期，Hello Kitty 熱潮減退，三麗鷗的營業額開始下跌。

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▲ 受新冠疫情影響，三麗鷗彩虹樂園（Puroland）暫停營運，令集團收入雪上加霜

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截至 2020 年 3 月底的業績顯示，三麗鷗年度財政合併銷售額下降 7% 至 552 億日圓（約港幣 40 億 5,900 萬元），營業利潤下跌 56% 至 21 億日圓，加上受新冠疫情影響，三麗鷗彩虹樂園（Puroland）暫停營運，令集團收入雪上加霜。

▲ 三麗鷗接班人辻朋邦。

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角色眾多影響宣傳策略 分析數據了解消費者喜好

新接班人辻朋邦認為，授權模式令公司無法直接制定推廣策略，影響銷售部署；其次，公司品牌力道明顯不足，三麗鷗眾多角色分屬不同部門管理，行銷策略各自為政，對於長期品牌價值經營十分不利。因此他在 2018 年開始整合，成立行銷總部，改善長遠品牌規劃執行效率，加強品牌影響力，擴大日趨下降的授權許可金業務。

此外，三麗鷗終於開始以數據分析消費者喜好，投資受歡迎的特定角色，而非依賴市場直覺，該公司也於 7 月推出流動應用程式（app），以便收集網上平台和三麗鷗彩虹樂園的消費者數據；並計劃改建現有的實體店鋪，期望能帶給顧客全新的零售體驗。

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Photo：Sanrio Puroland、サンリオピューロナビ、Hello Kitty