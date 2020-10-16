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【時間剛剛好】遊日帶貨注意！明年4月起日本發售商品須標示「含消費稅價格」

商管策略 12:54 2020/10/16

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相信大家到日本旅遊時，曾經被商品的價格弄得很困惑。除了要知道商品是否連稅，也要計算它的稅項是收 8% 還是 10%。日本政府決定在 2021 年 4 月起，全面推行「總額標記義務」（「総額表示」の義務付け），即是所有商品須要標記連稅的價格。

新措施方便消費者 惟影響零售業銷售策略

據日本國稅廳的指引，除口頭講述商品的價格外，商家在任何面對消費者的場合也必須標記連稅的價格。對於消費者來說，也許好消息。根據日本資訊節目《Tokudane!》（とくダネ!）的調查顯示，超過 9 成受訪者認為連稅的價格較易看。

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日本國稅廳指出正確標價方法的例子

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雖然新政策方便了消費者，但日本零售商反對。這也不難理解，連鎖超級市場 Akidai（アキダイ）社長秋葉弘道認為，現時超市也是標記未連稅的金額為主，因為看上去比較便宜，更容易吸引顧客購買。

秋葉弘道指，如果要他們一次過換成標記連稅的價錢，除了逼使他們向顧客展示「吸引力較低」的價錢，更會令顧客誤以為他們加價，減低購買意慾。他舉例，白蘿蔔售價是 98 日圓（未連稅/「稅別」）和 106 日圓（連稅／「稅込」），給予顧客的印象並不一樣。他又指，若「總額標記義務」正式推行，旗下店舖數千個價錢牌需全部更換，此舉需花費數萬日圓。

「稅別」／「稅込」標示確實很困擾消費者，特別是遊客。

疫情重創日本經濟 政府暫不調整消費稅

日本 2019 年 10 月起將消費稅由 8% 上調至 10%，副首相兼財務大臣的麻生太郎今年 4 月曾稱未有調整消費稅計劃。他解釋去年調高消費稅率，社會保障若不大幅改變路線來照顧所有家庭，日本社會很可能無法承受少子高齡化等尖銳政經問題，因此暫時不會調整消費稅率。

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連鎖超級市場Akidai（アキダイ）社長秋葉弘道指，若「總額標記義務」正式推行，旗下店舖數千個價錢牌需全部更換，此舉需花費數萬日圓。

ANA全日空煞停招聘計劃 尋求銀行融資295億元 見下頁

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Photo：国税庁、大規模小売店舗マニアのブログ、凱子凱

撰文 : 廖淑瑩

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