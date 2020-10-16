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豪牌BVLGARI x 中衛特別版精品口罩登場 三款設計超吸引

行內熱話 04:03 2020/10/16

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如果大家有留意名牌產品的話，相信無人不識 BVLGARI 這牌子。最近 BVLGARI 更跟台灣中衛推出特別版口罩，而且口罩設計更是時尚型格。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

台灣口罩名廠中衛以推出特別版口罩見稱，最近廠方更跟 BVLGARI 推出精品口罩。此口罩採用最新數位印刷技術，印出極鮮艷的圖案。這 BVLGARI 口罩一套有三款，分別為彩色印花白色口罩、雙紫色口罩和黃橙雙色口罩。加上每片口罩都印上 BVLGARI  鋼印，豪氣十足，定必成為今冬最搶手的口罩。不過這 BVLGARI 口罩是 BVLGARI 送給 VIP 客戶使用，相信一般人難以入手。

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BVLGARI x 中衛特別版口罩

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BVLGARI x 中衛特別版口罩 - 彩色印花白色 "> BVLGARI x 中衛特別版口罩 - 彩色印花白色

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BVLGARI x 中衛特別版口罩 - 雙紫色

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BVLGARI x 中衛特別版口罩 - 黃橙雙色

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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