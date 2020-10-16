【突圍新策略】玩到出晒位? SOSo Mask 真金黑魂 Level 3 口罩超豪氣登場 限量售 $150/盒

香港口罩廠競爭激烈，不斷推出新口罩款式，要突圍而出更要新創意。SOSo Mask 最新出品是「黑金」口罩。



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此黑金口罩不是採取黑、金色設計這樣簡單，而是在黑色口罩中，加入真金成份，十分貴氣。每片新口罩均由 4 層組成，當中包含金箔，金箔位置是隨機擺放。口罩防護水平則達 Level 3。

SOSo Mask 黑金口罩售 $150 盒，有 20 片獨立包裝口罩。但注意只限量發售 498 盒，所以更顯珍貴呢!

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▲ SOSo Mask 黑金口罩

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SOSo Mask口罩規格

-香港製造

-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

-美國ASTM F2100-11標準防護級別3

-歐盟醫用器材認證 等級1

-可燃性級別 1

-合成血液阻擋能力160 MMHG

-每盒內有20片獨立包裝口罩

-尺寸成人 174 x 94 (+/-3)

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到貨日期11月17日

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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