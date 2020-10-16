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【突圍新策略】玩到出晒位? SOSo Mask 真金黑魂 Level 3 口罩超豪氣登場 限量售 $150/盒

商管策略 03:40 2020/10/16

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香港口罩廠競爭激烈，不斷推出新口罩款式，要突圍而出更要新創意。SOSo Mask 最新出品是「黑金」口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

此黑金口罩不是採取黑、金色設計這樣簡單，而是在黑色口罩中，加入真金成份，十分貴氣。每片新口罩均由 4 層組成，當中包含金箔，金箔位置是隨機擺放。口罩防護水平則達 Level 3。

SOSo Mask 黑金口罩售 $150 盒，有 20 片獨立包裝口罩。但注意只限量發售 498 盒，所以更顯珍貴呢!

其他內容】   半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個【詳情見下頁】

SOSo Mask 黑金口罩

 【其他內容】 【45折發售】3E>99%! 日本富士成人/中童口罩 卓悅售 $69/50個【詳情見下頁】

SOSo Mask口罩規格
-香港製造
-VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%
-美國ASTM F2100-11標準防護級別3
-歐盟醫用器材認證 等級1
-可燃性級別 1
-合成血液阻擋能力160 MMHG
-每盒內有20片獨立包裝口罩
-尺寸成人 174 x 94 (+/-3)

 口罩購買連結<<<
到貨日期11月17日

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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