超靚色! Oxyair Mask 18 色 Pantone 繽紛版口罩正式升級為 Level 3 水平

Oxyair Mask HK 早前表示將新推出 18 色 Pantone 繽紛版口罩，終於有更新消息啦。



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Oxyair Mask HK 表示，整個18 色 Pantone 繽紛版口罩系列會由六大色系組成，包括 ：粉紅，橙色、黃色、￼￼￼￼綠色，藍色和紫色。每個色系會有由淺至深三款顏色￼，合共提供 18 個全新的口罩顏色。今次廠方公開綠色的口罩真身效果。

此外，新推的 18 色 Pantone 繽紛版已經通過咗由香港標準及檢定中心 STC 進行的 ASTM 2100 Level 3 測試，防護力更強。廠方表示，這款新口罩即將發售。

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▲ Oxyair Mask 18色Pantone 繽紛版

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▲ Oxyair Mask 18色Pantone 繽紛版 綠色系列

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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