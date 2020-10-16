大陸求突破美國封鎖! 傳聯同 Canon．Nikon 研發半導體設備

受美國禁令影響，涉及美國技術的零件，現時中國都難以進口。據《日本經濟新聞》報道，為了突破美國對中國的高科技設備封鎖，中國方面有意聯合日本廠商 Nikon 及 Canon，一起研發半導體設備。



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據《日經新聞》報道，華為、中芯國際等企業發展受限，主因是國產設備進度緩慢，當前高端光刻機制造技術又掌握在美日歐等企業手中，加上美國的種種高壓，以 ASML 為首的海外巨頭已停止與中國企業合作。

不過，有供應鏈廠商指出，盡管有美國政府的出口限制，但中國半導體企業目前仍在設法迂迴避開美國的禁令規定，尋找生路。其中一個方法，就是與日本企業共同研發設備。有消息指，中國企業已經打算提供資金，聯合尼康（Nikon）、佳能（Canon）這兩家日本巨頭共同研發光刻機。報道指，如果是基於極紫外線以外技術的高端光刻機，日本的尼康和佳能均有能力製造。

報道稱，目前中國政府的想法，是中國有 1,000 多家新興的半導體相關公司，如果透過自行研發曝光機與相關設備、軟件，華為、中芯國際完全可以「借道」其他企業進口半導體晶片、設計軟件和製造設備，從而間接採購和擴充相關生產設備。

不過有分析認為，即便中國砸大錢與日企合作研發曝光機，短期要能成功仍是困難重重，例如軟件的演算法都有專利，這方面中國廠商很難突破。

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