  • 26°C
香港時間 : 20201015日 (四) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附開售資料】 Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 售$128/30片

業界頭條 21:36 2020/10/15

分享：

Gimans Care 表示，正式推出 Rilakkuma 輕鬆小熊。 
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

 Rilakkuma 輕鬆小熊口罩是官方正版授權，口罩上印有 Rilakkuma 輕鬆小熊圖案，十分可愛。口罩分為白色，粉紅色，淺紫色，紫藍色，全為 3E>99% 和 Level 3 規格，防護力強。廠方會率先發售套裝，一套有齊 4 色共 4 盒。

Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 紫

口罩發售詳情:

1.優惠套裝預訂時段 (19/10 星期一 12:00 - 20/10 星期二 11:59)
售價:$488/套/4盒(4色)

2.單品預訂 (20/10 星期二 12:00 - 23/10 星期五 23:59)
售價:$128盒

其他內容】 全日本製! Donki 有正貨到! Medicom Comfort+賣$150/50個、KOWA三次元賣$36.9/7個【詳情見下頁】

Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 粉紅

Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
-EN 14683 type IIr + 歐盟CE
-ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
-ISO 10993 生物相容性測試
-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
-口罩尺寸: 16cm x 9.5cm
-白色，粉紅色，淺紫色，紫藍色
-Made in China
-一盒 30 個

產品購買連結<<<

 【其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 藍

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 白

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附優惠詳情】半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個
今日
【附優惠詳情】半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個
【45折發售】3E>99%! 日本富士成人中童口罩 卓悅售 $69/50個
今日
【45折發售】3E>99%! 日本富士成人中童口罩 卓悅售 $69/50個
【附購買連結】日本 Bandai 現正發售! 高達口罩新款: 馬沙+薩比家專用口罩
今日
【附購買連結】日本 Bandai 現正發售! 高達口罩新款: 馬沙+薩比家專用口罩
網上購物 著數優惠 口罩 日本

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹