【附開售資料】 Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 售$128/30片

Gimans Care 表示，正式推出 Rilakkuma 輕鬆小熊。



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Rilakkuma 輕鬆小熊口罩是官方正版授權，口罩上印有 Rilakkuma 輕鬆小熊圖案，十分可愛。口罩分為白色，粉紅色，淺紫色，紫藍色，全為 3E>99% 和 Level 3 規格，防護力強。廠方會率先發售套裝，一套有齊 4 色共 4 盒。

▲ Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 紫

口罩發售詳情:

1.優惠套裝預訂時段 (19/10 星期一 12:00 - 20/10 星期二 11:59)

售價:$488/套/4盒(4色)

2.單品預訂 (20/10 星期二 12:00 - 23/10 星期五 23:59)

售價:$128盒

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▲ Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 粉紅

Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

-ISO 10993 生物相容性測試

-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-口罩尺寸: 16cm x 9.5cm

-白色，粉紅色，淺紫色，紫藍色

-Made in China

-一盒 30 個

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▲ Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 藍

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▲ Rilakkuma 輕鬆小熊xGimans 可愛公仔Level 3口罩 白

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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