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分析風險・投資回報 人工智能工具助遙距管理物業資產

數碼轉型 04:18 2020/10/16

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各行業都要應對新經濟，地產顧問公司仲量聯行推出方案讓投資者了解環球各地的物業市道，讓他們更有效管理各地資產。新冠肺炎疫情令環球交通受阻，各地投資者亦只能透過遙距管理資產。

仲量聯行亞太區研究總監兼 OfficeBlocks 總經理 Roddy Allan 表示，投資者已蠢蠢欲動，他的客戶亦表示，明年頭半年將陸續恢復投資，而當下是需要更多數據資訊。 他透露，服務會先在香港、上海、首爾、新加坡及曼谷推出，期望 6 個月內擴展到其他地區。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

仲量聯行與風險管理公司 Risk Integrated 宣布推出地產科技工具 OfficeBlocks ，以革新商業地產租賃與投資方式。該應用有電腦及手機版本，投資者可在地圖之查閱不同地的特定樓宇的資料及租金，從而作出投資判斷。 Roddy Allan 補充，用戶亦可透過軟件管理自己的既有資產及了解當前的資產價值及投資回報。

Risk Integrated 董事總經理兼 OfficeBlocks 總經理 Yusuf Jafry 解釋，該工具主要透過人工智能（AI），連接仲量聯行的數據庫，為客戶利潤及危機管理參考，他解釋，工具主要透過物業質素、興建年份、地點等不同數據，透過人工智能分析，再提供包括租值等資料。

善用區塊鏈樓盤買賣電子化　助小型物業代理拓新市場見下頁

Yusuf Jafry 表示，用戶可以用手機即時拍下物業外觀又或在地圖上點出物業位置，軟件接上雲端服務便會作出分析。

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撰文 : 彭振濠

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