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【SME學堂】 商場・百貨公司似「迷宮」？布局愈奇怪愈吸客

商管策略 08:42 2020/10/19

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商場和百貨公司設計布局有時頗古怪，有香港人甚至抱怨行商場「逃出迷宮」多過購物，一定要繞過全層才能離開同一層。其實商場抑或大型百貨公司設計理念跟其類型和業務目標有莫大關係（如：娛樂中心、服務社區、遊客購物），但萬變不離其宗：捉住目標消費者心理，在每個層精心布局，不想（亦不會）讓消費者空手而回。

事實上，商場對準目標導向型及隨機瀏覽型等兩類消費客群，即格局中隱藏固有設計框架。一般百貨公司或商場會按客人流量決定租戶布局，如人流量最多的位置必然有餐廳或戲院，所以商場業主會把餐廳或戲院設置最頂層，客人要離開必須繞過各樓層。在香港經典例子觀塘 APM 商場、沙田新城市廣場、銅鑼灣時代廣場等。

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百貨公司計算客人進入流量，發現客流量最多均會設置最頂層或最低層，超市通常是最低層。

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再者，部分商場設計將美食廣場（Food Court ）設置在地庫等最低層，離出口最近時，客人有機會快速作最後衝刺，如將軍澳 Pop Corn 商場等。你可發現還有一樣超市通常商場設計最低一層為超市，因樓上各樓層購物過後消費者感到疲累，超市購物買日用品是最後一環「衝刺」，也方便消費者順便到停車場，或乘坐公共交通工具離去。

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Photo：Pexels、Bjarke Liboriussen

撰文 : 鍾采餘

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