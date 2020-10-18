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【香港製造】香港手工啤市場飽和　本地廠加推貼地產品「保鮮」拓藍海

商管策略 17:26 2020/10/18

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獅子山啤屹立香港多年，有多款酒款。

香港手工啤品牌近年愈來愈多，市場卻未必足夠容納眾多品牌，有手工啤品牌竟然再開分公司，以全新包裝產品開拓客源，主動尋求新「藍海」。

陳植生 2015 年創辦「獅子山啤」，當時香港手工啤酒工廠不多，大部分手工啤皆由外國入口，遂嘗試創業填補市場缺口。他表示，獅子山代表了香港人奮鬥、拼搏、永不言敗的精神，便決定用來作為品牌名稱。

小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況​​​​​​見下頁】​

「獅子山啤」 創辦人陳植生。

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「獅子山啤」旗下啤酒名字充滿本土特色，如：「一代宗師」、「萬佛朝宗」，港人聽到會有似曾相識的感覺，能跟外國啤酒作出區分。

陳植生指出，手工啤品質容易劣化，長時間運輸到港的外國啤酒，本地品牌在新鮮程度絕對優勢，尤其近年港人愈來愈懂得品嚐手工啤，市場開始變大。現時獅子山啤擁有 10 款恒常酒款，每月產量近 12,000 公升啤酒，除了批發外，近年亦開始經營網店零售，更計劃進軍日本市場。

中式名字是獅子山啤的特色之一。

本地酒煮出香港味！西九龍酒吧本土餐飲品牌拍住上見下文

香港手工啤潮流愈來愈流行，惟市場提升進入樽頸，消費者增長速度不及酒廠快，求過於供。陳植生坦言：「香港有近 25 間手工啤酒廠，市場飽和。一些大廠產量大，能夠把成本壓低。我們肯定不會亦不能打價格戰的，鬥平最終不會有人贏。」

有見及此，「獅子山啤」推新手工啤品牌「SMASH」。陳植生說：「新品牌也是在獅子山啤的釀酒廠生產的，設計方針簡單為主，易入口，不會好像獅子山啤般有故事、層次，價錢控制在每樽 25 元左右，走低檔次市場，針對 SMASH 追求簡單的消費者，在酒吧飲的話由於口感關係，很容易飲完一杯又一杯。在超市買的話，新的酒瓶標籤也可接觸新客戶，以品牌帶動品牌。」

SMASH 雖然是新品牌，但亦是由獅子山啤的工廠釀製，主打清新口味。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

獅子山啤亦會釀造具特殊意義的啤酒，以故事帶動銷量。陳植生解釋：「例如有款酒叫『文君』，文君是我們釀酒師的中泰混血兒妻子的名字，他本人也是中泰混血兒，所以便用上了大量金不換作為材料，釀出具有泰式風味啤酒送給妻子。之前我們推出過一種簡單的酒『無他』，兩年前則為年青人推出『追求』、『夢想』兩款酒，鼓勵他們離開 comfort zone，幾款酒都很受歡迎。」

「文君」和「無他」的酒瓶標籤非常獨特，可吸引消費者目光。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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