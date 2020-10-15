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【附購買連結】日本 Bandai 現正發售! 高達口罩新款: 馬沙+薩比家專用口罩

業界頭條 18:06 2020/10/15

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日本 Bandai 網店繼推出高達系列口罩後(按此瀏覽詳情)，又推出新款口罩，今次是馬沙+薩比家專用口罩。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次發售的 2 套新口罩全是自護系，包括 : 馬沙專用「シャア専用ver.」+薩比家專用「ザビ家御用達ver.」口罩，每套提供兩款不同設計口罩。此口罩為可重用口罩，成人尺寸。廠商表示，口罩內部過濾層具有銀離子抗菌和除臭效果，內層就使用以及不刺激皮膚的 100％ 棉紗布，可重複洗滌使用。但廠方沒有提及過濾效能，相信配合外科口罩使用會較佳。

高達口罩新款: 馬沙+薩比家專用口罩

此口罩定價為 1,650 日元（含稅），折合約 $120 港幣。買家即日至 11 月 4 日可在日本 Premium Bandai 網站接受預訂，預定在明年 2月交付到買家手中。

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高達口罩新款: 馬沙專用口罩

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高達口罩新款: 薩比家專用口罩

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口罩購買連結<<

高達口罩

高達口罩尺寸

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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