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【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐

業界頭條 21:02 2020/10/15

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商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示（10月15日 ），政府已跟新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。專賣日本刀具和磨刀石等工具的新意刃物店，負責人 Johnny Tse 贊成政府推行「航空旅遊氣泡」，新加坡或歐洲等國家的檢測結果提高可靠性和準確性，徜若第三世界國家建立雙邊旅遊氣泡協議，不排除這些國家會申報虛假檢測結果。

Johnny 坦言，「航空旅遊氣泡」對其生意有幫助，以往遊客佔店舖生意 5 成，其中歐美客人較多，東南亞遊客佔 15 %。他解釋，歐美客多因為德國、法國及英國等地銷售稅高達 30%，香港則無銷售稅，且刀具款式多元化，吸引他們光顧。

經商個人毋須隔離 14 日 香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議見下頁】 

「航空旅遊氣泡」協議下安排，兩地互認呈陰性的檢測結果，旅客抵埗後無須接受強制檢疫或履行居家通知，且行程亦不受限制。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

新冠肺炎疫情下 Johnny 形容店舖生意「靜過鬼」：「現時要開源節流『做一日和尚敲一日鐘』。遊客固然絕跡，最慘是酒店、酒樓及食肆行業因受疫情打擊，廚師減少買刀具。現時只能靠家庭客，因市民多了時間在家，多了空閒時間煮食令刀具需求增加。」

酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業：見下頁】 

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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