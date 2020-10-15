新冠肺炎疫情令今年初全香港陷入口罩搶購狂潮，有心人見市場有需求便開設口罩廠應付需求。原來現在全港最少有 200 間口罩廠，結果供過於求。香港口罩及防疫設備協會（HKMPPE）主席 Simon Chan 坦言，香港滯銷口罩近 5,000 萬個，苦無出路，料 3 個月內有近半數口罩廠結業。

Simon 指出，根據協會非正式統計，保守估計全港最少有 200 間口罩工廠：「規模有大有小，小的話可能只有 2 、3 部機，平均每月做 150 至 300 萬個口罩，大廠的話一個月可以做 1,000 萬個。因此，市場飽和得非常厲害，單論協會會員便積壓了接近 5,000 萬個存貨。估計 3 個月內香港有近一半口罩廠會倒閉，尤其中大型口罩廠成本高，更加難捱。」

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▲ Simon 指出香港口罩產能過剩。

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Simon 嘆息滯銷的香港口罩沒有出路，現時市面充斥著大量不明來歷、品質存疑的口罩，並且以不合理的價格發售，蠶食市場，例如他便曾在深水埗見到 100 元四盒的口罩。

Simon 又稱，不少行家最初被政府的優惠政策吸引入行，後來大部分行家都得不到資助，要自力更生。他希望政府能對市面上的劣質口罩有更多監控，讓香港品牌有更大生存空間。

▲ 為了保持口罩機性能，就算滯銷仍要硬著頭皮低產能生產口罩。

Simon 表示香港口罩品質其實極高，半年內由零開始做到現在符合國際標準，完全有能力進軍國際市場。他說：「但想出口到國外要申請一系列證書，投資涉及近百萬，而且要花 4 至 6 個月，這段空窗期不是人人都捱得住。現在很多行家明知道會滯銷，都要低產能繼續生產口罩。因為口罩機和汽車一樣，長時間不用性能會差很多。我們都想尋找新出路，但暫時真的見不到。」

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