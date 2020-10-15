【附優惠詳情】半價狂劈求售! 盾牌推買一送一優惠 最高級 Noble Level 3 獨立包裝口罩平均售$70/50個

近來盾牌不斷把旗下產品降價求售，早前廠方繼把全系列口罩減價後，剛又推出買一送一優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

盾牌指，今次是重陽佳節優惠。只要買家購買一盒 Noble 貴族系列口罩，即可獲得盾牌口罩一盒，包括:

1.P-Class成人/兒童/幼童

2.Comfort舒適系列

3.Noble貴族系列

4.Medical醫學系列

當中最抵當然是 Noble 貴族口罩，即是半價發售。Noble 貴族口罩為 Level 3 獨立包裝設計。原價為 $140 盒，一送一價即為 $70 盒。此優惠在門市和網店同步進行，送完即止。

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▲ 盾牌Noble Level 3 獨立包裝口罩

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▲ 盾牌口罩

產品購買連結<<<

門市

1.盾牌防疫產品中心（銅鑼灣店）銅鑼灣羅素街60號

2.盾牌防疫產品中心（旺角店） 豉油街20號總統商場地下4號舖

3.Ashop門市部 新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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