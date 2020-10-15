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中衛 x 謝金燕限量版口罩 + 送ANTIS消毒噴霧55ML 一田百貨賣 $159 套

行內熱話 15:34 2020/10/15

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 近日香港最愛的中衛口罩全面到貨，一田百貨網店亦把當中搶手的中衛 x 謝金燕限量版口罩上架。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次上架待售的為中衛 x 謝金燕限量版口罩 ，一盒有 10 片黑蕾絲口罩，再送 ANTIS 消毒噴霧55ML(青檸香)，一套售 $159。一田提供三個購買自取點，分別在沙田、大埔和荃灣分店取貨，各有 120 個名額。但暫時此口罩仍未開賣。

事實上，此款口罩售價頗貴，有愛才購買吧。

其他內容】 全日本製! Donki 有正貨到! Medicom Comfort+賣$150/50個、KOWA三次元賣$36.9/7個【詳情見下頁】

中衛口罩已在一田百貨網店上架

 

產品購買連結<<<

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其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

中衛 x 謝金燕限量版口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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