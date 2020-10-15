【業界喜訊】經商個人毋須隔離 14 日　香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議

商務及經濟發展局局長邱騰華，今日（15 日）下午召開記者招待會表示，香港與新加坡達成原則性的航空旅遊氣泡協議。邱騰華指，旅遊氣泡包括有多個框架，當中需要附有兩地互相確認的新冠肺炎檢測認可，並呈陰性結果，下機到埗後亦需再測試是否呈陰性。

經過新冠肺炎檢測認可後，旅客毋須再於當地隔離 14 日或履行居家令，雙方的行程亦不受限制，可在市區自由活動。此外，旅客往來的目的亦不設限制，無論探親、商務，旅遊均可。

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旅客無論往來均只可乘搭指定的點對點航班，亦不接受轉乘的航班。而雙方亦可配合疫情發展，可以增加旅客人次或暫停往來。最後，商務及經濟發展局局長邱騰華指香港亦繼續與其他 11 個地區商討旅遊氣泡協議。不過，目前香港與新加坡的旅遊氣泡協議仍在商討階段，究竟何是才真正推出，就有待政府公布。

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