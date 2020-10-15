  • 29°C
香港時間 : 20201015日 (四) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業界喜訊】經商個人毋須隔離 14 日　香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議

行內熱話 14:59 2020/10/15

分享：

商務及經濟發展局局長邱騰華，今日（15 日）下午召開記者招待會表示，香港與新加坡達成原則性的航空旅遊氣泡協議。邱騰華指，旅遊氣泡包括有多個框架，當中需要附有兩地互相確認的新冠肺炎檢測認可，並呈陰性結果，下機到埗後亦需再測試是否呈陰性。

經過新冠肺炎檢測認可後，旅客毋須再於當地隔離 14 日或履行居家令，雙方的行程亦不受限制，可在市區自由活動。此外，旅客往來的目的亦不設限制，無論探親、商務，旅遊均可。

酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業見下頁

旅客無論往來均只可乘搭指定的點對點航班，亦不接受轉乘的航班。而雙方亦可配合疫情發展，可以增加旅客人次或暫停往來。最後，商務及經濟發展局局長邱騰華指香港亦繼續與其他 11 個地區商討旅遊氣泡協議。不過，目前香港與新加坡的旅遊氣泡協議仍在商討階段，究竟何是才真正推出，就有待政府公布。

旅遊業曙光？日本擬取消 12 國旅遊出境禁令香港上榜見下頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡宇軒

相關文章

【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案
2020/09/15
【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案
【旅遊業崩盤】旅遊業議會盼政府每月發放 6 萬元津貼　中小旅行社東主 ：政府對業界諮詢工作不足
2020/09/22
【旅遊業崩盤】旅遊業議會盼政府每月發放 6 萬元津貼　中小旅行社東主 ：政府對業界諮詢工作不足
疫情 商業營銷 就業 香港 新加坡 邱騰華 新冠肺炎疫情 小店

上一篇文章

中衛 x 謝金燕限量版口罩 + 送ANTIS消毒噴霧55ML 一田百貨賣 $159 套

下一篇文章

【附購買連結】減足 $78! Pasión Level 1 獨立包裝口罩現售$50/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹