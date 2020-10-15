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【航空救急】ANA全日空煞停招聘計劃　尋求銀行融資295億元

業界頭條 12:12 2020/10/15

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新冠肺炎疫情陰霾下全球航空業大受打擊，出入境受限制載客量下跌全日空（ANA）也要尋求銀行融資改變困局，該公司近日從 5 間公私營銀行獲得 4,000 億日圓（約港幣 295 億元）「次級貸款」，並可推遲還款以支撐財務基礎。

愈來愈多政府難救 專家警告：疫情令43間航空公司倒閉見下頁】 

新冠肺炎疫情下旅遊行需求疲弱，ANA 於 9 月 30 日復飛，恢復中國廣州和青島兩條航線定期航班，但距離業務完全回復差太遠。ANA 數據顯示，直至 8 月國際旅客航班載客率僅得 23.5%，載客數更比去年同期大跌 96%；全日空近期不斷合併國內航線重組業務，並出售設備和減少租用辦公室。

酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業見下頁】 

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補見下頁】 

日本政府擬 11 月 1 日起放寬 12 國家與地區限制，日本人經商往返日本可免 2 周隔離。日本航空（JAL）和大型旅行社 HIS 相繼作出變動。JAL 持續減 9 成國際航班， 5 月底暫停原定招聘 1,700 名員工的計劃；HIS 則宣布停止招聘約 600 名員工。

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Photo：O. Heda@flickr、ANA全日空官網、Pohan Chen

撰文 : 鍾采餘

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