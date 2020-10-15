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【附購買連結】減足 $78! Pasión Level 1 獨立包裝口罩現售$50/50個

行內熱話 13:58 2020/10/15

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 網店 Mr durian 表示，正減價發售 Pasión 口罩。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

 Pasión 口罩採用全獨立包裝設計，Level 1 級數，提供 PFE & BFE≧95% 過濾。一盒50個的口罩原價售$128，現特價發售 $50盒，數量有限，售完即止。注意此網店的免運費訂單金額為 $800。

其他內容】 全日本製! Donki 有正貨到! Medicom Comfort+賣$150/50個、KOWA三次元賣$36.9/7個【詳情見下頁】

Pasión 口罩規格
-50片/盒
-香港製造，自設生產線於屯門
-已通過SGS測試：高效過濾微粒子及細菌（PFE & BFE≧95%）
-每片口罩獨立包裝
-三重防護，內外層PP不織布，中層N95過濾層
-成人適用尺碼：(長)17.5cm *(寬)9.5cm

售價$50

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 【其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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