新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，商務及經濟發展局局長邱騰華公布旅遊氣泡最新安排，跟新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」。有遊客區餐廳歡迎新政策，期待旅客能隨措施逐步變多。

「三餐冰室」在尖沙咀、沙田各有分店。店主馬雄才（Sam）說：「 遊客增加當然對生意有幫助。新冠肺炎疫情前遊客佔生意接近兩成，如果尖沙咀區多了遊客，外出活動和吃飯便有機會光顧我們。雖然新加坡遊客不算是我們要主要客源，但我覺得一步步來吧，現在（旅遊氣泡）是第一步。」

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▲ 「三餐冰室」創辦人 Sam Ma 。

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三餐冰室客源以本地客為主，馬雄才指出近期新冠肺炎疫情回穩，尖沙咀的人流和冰室的生意都回復接近 7 成，由於冰室大部分都是 4 人細枱，四人限聚令對經營影響不大，惟限半入座率仍多少打擊生意，客人等枱也更久。

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