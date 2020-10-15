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【疫市營商】旅遊氣泡萬眾期待？遊客區茶餐廳：起碼見到第一步

業界頭條 17:09 2020/10/15

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新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，商務及經濟發展局局長邱騰華公布旅遊氣泡最新安排，跟新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」。有遊客區餐廳歡迎新政策，期待旅客能隨措施逐步變多。

「三餐冰室」在尖沙咀、沙田各有分店。店主馬雄才（Sam）說：「 遊客增加當然對生意有幫助。新冠肺炎疫情前遊客佔生意接近兩成，如果尖沙咀區多了遊客，外出活動和吃飯便有機會光顧我們。雖然新加坡遊客不算是我們要主要客源，但我覺得一步步來吧，現在（旅遊氣泡）是第一步。」

經商個人毋須隔離 14 日　香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議見下頁

「三餐冰室」創辦人 Sam Ma 。

局長會客室：中小企疫境求生見下頁

旅遊業曙光？日本擬取消 12 國旅遊出境禁令香港上榜見下頁

三餐冰室客源以本地客為主，馬雄才指出近期新冠肺炎疫情回穩，尖沙咀的人流和冰室的生意都回復接近 7 成，由於冰室大部分都是 4 人細枱，四人限聚令對經營影響不大，惟限半入座率仍多少打擊生意，客人等枱也更久。

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撰文 : 陳文政

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