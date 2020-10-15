【買賣注意】 淘寶台灣年底結束營運！今起平台將不接受新訂單下單

繼早前台灣經濟部投資審議委員會宣布，由英商克雷達開設的淘寶台灣被判定為中資經營而被罰款外，更要求對方於半年內撤資或改正。今日（15 日），淘寶台灣在其網頁上刊登最新的營運計劃公告表示，淘寶台灣平台將會於今年底 2020 年 12 月 31 日結束營運。



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淘寶台灣於官方網頁中刊登一份《淘寶台灣營運計劃調整公告》，內容表示平台已在台灣營運近 1 年的時間，感謝所有消費者這段時間的支持與愛護。不過經公司的慎重評估後，決定於 2020 年 10 月 15 日早上 11 時起，陸續關閉淘寶台灣平台的下單功能。而網頁上的其他服務，包括：電子錢包提領、官方物流、客服中心等，則會繼續營運至 2020 年 12 月 31 日，之後便會正式結束營運。

▲ 淘寶台灣年底結束營運

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