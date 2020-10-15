  • 29°C
香港時間 : 20201015日 (四) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買賣注意】 淘寶台灣年底結束營運！今起平台將不接受新訂單下單

行內熱話 13:29 2020/10/15

分享：

繼早前台灣經濟部投資審議委員會宣布，由英商克雷達開設的淘寶台灣被判定為中資經營而被罰款外，更要求對方於半年內撤資或改正。今日（15 日），淘寶台灣在其網頁上刊登最新的營運計劃公告表示，淘寶台灣平台將會於今年底 2020 年 12 月 31 日結束營運。 
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

淘寶台灣於官方網頁中刊登一份《淘寶台灣營運計劃調整公告》，內容表示平台已在台灣營運近 1 年的時間，感謝所有消費者這段時間的支持與愛護。不過經公司的慎重評估後，決定於 2020 年 10 月 15 日早上 11 時起，陸續關閉淘寶台灣平台的下單功能。而網頁上的其他服務，包括：電子錢包提領、官方物流、客服中心等，則會繼續營運至 2020 年 12 月 31 日，之後便會正式結束營運。

淘寶台灣年底結束營運

其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

淘寶台灣年底結束營運 "> 淘寶台灣年底結束營運

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

相關文章

華為又輸一仗!比利時最大電訊商棄華為 5G 基建 改用諾基亞
今日
華為又輸一仗!比利時最大電訊商棄華為 5G 基建 改用諾基亞
【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病
2020/10/14
【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病
【定位超準?】港版 iPhone 12 系列 確認支援中國北斗衛星定位系統
今日
【定位超準?】港版 iPhone 12 系列 確認支援中國北斗衛星定位系統
網購平台 網絡熱話 網上購物 淘寶

上一篇文章

【附購買連結】減足 $78! Pasión Level 1 獨立包裝口罩現售$50/50個

下一篇文章

【定位超準?】港版 iPhone 12 系列 確認支援中國北斗衛星定位系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹