【定位超準?】港版 iPhone 12 系列 確認支援中國北斗衛星定位系統

上月 Apple 回應《環球時報》指，iPhone 11 系列機型使用了北斗為位置資訊系統的一部分，但當時 Apple 官網上的 iPhone 11 頁面就暫未見有關資訊。隨着 iPhone 12 系列發布，大家除可在 Apple 官網留意當中外觀、主要規格等變動外，定位裝置一項都增設了「北斗衛星導航系統」，意味 iPhone 12 系列確認支援這款軍民兩用的衛星定位系統，港版一樣不例外。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

隨着 Apple Event 完結，Apple 官網現已上載 iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 4 款新 iPhone 的技術規格資料。支援 5G 網絡、起用 A14 仿生晶片等規格資訊，大家理應背得滾瓜爛熟，但有一項細節要注意的是，4 款新 iPhone 的定位裝置一項，均增設了「北斗衛星導航系統」，意味全線 iPhone 12 確認支援這款軍民兩用的衛星定位系統，港版一樣不例外。至於定位裝置一項所列之其他項目，包括：全球定位系統（GPS）、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統（Galileo）、準天頂衛星系統（QZSS）、數碼指南針、Wi‑Fi、流動網絡及 iBeacon 微定位。

▲ Apple 官網的 iPhone 12、iPhone 12 Mini 技術規格頁面，已可見當中支援北斗衛星定位系統。

北斗衛星導航系統跟全球定位系統（GPS）、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統（Galileo）一樣同為為聯合國衛星導航委員會認可的全球衛星導航系統 4 大核心供應商，覆蓋範圍遍及全球，導航衛星包括 24 顆中圓地球軌道衛星、3 顆地球靜止軌道衛星、3 顆傾斜地球同步軌道衛星，定位精度高達 10 米（以全球定位計，亞太區定位則為 5 米）。

【其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

【其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

▲ iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 也不例外。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】