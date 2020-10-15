【破$20大關】媲美 N95 口罩! KN95 口罩再清貨減價 平售$19盒

▲ KN95口罩平賣

近日市售口罩售價不斷減，深水埗電子特賣城正發售 KN95 和三層防疫口罩。



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KN95 是中國參考 N95 標準而設的國內標準。店方指，Drey KN95 立體口罩只售 $19盒，一盒有 10 個口罩，全獨立包裝，盒上指符合 KN95 和 FFP2 水平。

此外，另外亦有三層外科防疫口罩，一盒 50 個，售 $29 盒。不過店方沒有提及其防護級數，建議買家購買前應向店方查詢其防疫功效，避免購入不適合自己使用的口罩。上述口罩為中國製造。

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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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