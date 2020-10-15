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華為又輸一仗!比利時最大電訊商棄華為 5G 基建 改用諾基亞

行內熱話 01:18 2020/10/15

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隨著中美角力升溫，在 5G 建設上，愈來愈多西方國家考慮將華為排除在外，最近又再多添一例。比利時最大電信商 Proximus 及 Orange Belgium 相繼宣布，將會改用諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）5G 設備，逐步替換現存的華為。 
 
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據外國媒體報道，Proximus 發表聲明表示， Proximus 在 2023 年之前，會逐步實現其現有 2G / 3G / 4G 網絡的現代化更新，諾基亞同時將成為 Proximus 公司部署 5G 網絡的關鍵合作夥伴，意味將排除華為設備。Proximus 指這個選擇是基於技術、操作、財務和環境標準，不過外界一般認為，這改動是基於政治壓力。

至於 Orange Belgium 子公司 Orange Luxembourg，亦會選用諾基亞在盧森堡部署 5G 網絡，並在 2023 年底之前，完全更換現在的供應商華為的設備。

目前比利時電信商只剩 Telenet 還沒有選定 5G 設備供應商，預計明年上半年公布。現時該公司目前跟中興通訊（ZTE）合作。

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撰文 : 何兆洋

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