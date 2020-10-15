  • 26°C
香港時間 : 20201015日 (四) 00:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民免費拎】CMHK 首張 5G 儲值卡 MySim 首月＄0 玩 80GB 5G 全速

行內熱話 00:13 2020/10/15

分享：

4G 儲值卡賣到成行成市，但要使用 5G 網絡，通常都要簽約上台！不過，CMHK 推出首張 5G 儲值卡 MySim，登記成為 MyLink 新用戶，仲可以免費獲贈，並享用首 30 日 5G 無限數據！
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

在 CMHK MyLink App 登記成為新用戶，即可可免費獲 5G 版 MySim 一張。5G 版 MySim 以儲值卡形式提供服務，大家收倒 SIM 卡後，於 90 日內啓動，便可享用 30 日嘅 5G 無限數據服務（首 30GB 全速，其後限速 128kbps）及 50GB UTV 數據組合。 

CMHK 首張 5G 儲值卡 MySim

其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

最特別係呢款卡可以之後增值繼續用，大家可按需要購買數據及通話組合，包括：

HK$10 1 日 (首 1GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$30 3 日 (首 3GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$50 5 日 (首 5GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$80 8 日 (首 8GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$150 15 日 (首 15GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$28 30 日 (100 分鐘本地通話)

全部組合可於購買後 90 日內啓用，勝在夠靈活，需要時先網上增值買 package 用，而且免行政費，不過論價錢都係上台抵。

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【SME學堂】推 iPhone 12 規格升級卻不加價　蘋果訂價策略耐人尋味？
2020/10/14
【SME學堂】推 iPhone 12 規格升級卻不加價　蘋果訂價策略耐人尋味？
【多圖新店率先睇】驚安之殿堂 DONKI 中環店開張 進駐 100QRC 24 小時賣獨家高級便當
2020/10/14
【多圖新店率先睇】驚安之殿堂 DONKI 中環店開張 進駐 100QRC 24 小時賣獨家高級便當
【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病
2020/10/14
【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病
服務 網絡通訊 4G 5G

下一篇文章

【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹