【全民免費拎】CMHK 首張 5G 儲值卡 MySim 首月＄0 玩 80GB 5G 全速

4G 儲值卡賣到成行成市，但要使用 5G 網絡，通常都要簽約上台！不過，CMHK 推出首張 5G 儲值卡 MySim，登記成為 MyLink 新用戶，仲可以免費獲贈，並享用首 30 日 5G 無限數據！



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在 CMHK MyLink App 登記成為新用戶，即可可免費獲 5G 版 MySim 一張。5G 版 MySim 以儲值卡形式提供服務，大家收倒 SIM 卡後，於 90 日內啓動，便可享用 30 日嘅 5G 無限數據服務（首 30GB 全速，其後限速 128kbps）及 50GB UTV 數據組合。

▲ CMHK 首張 5G 儲值卡 MySim

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最特別係呢款卡可以之後增值繼續用，大家可按需要購買數據及通話組合，包括：

HK$10 1 日 (首 1GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$30 3 日 (首 3GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$50 5 日 (首 5GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$80 8 日 (首 8GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$150 15 日 (首 15GB 全速，其後限速 128kbps)

HK$28 30 日 (100 分鐘本地通話)

全部組合可於購買後 90 日內啓用，勝在夠靈活，需要時先網上增值買 package 用，而且免行政費，不過論價錢都係上台抵。

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