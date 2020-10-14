【成世戴口罩?】美國強生暫停疫苗臨床測試 測試者患不明疾病

美國強生 Johnson & Johnson 宣布暫停疫苗臨床測試！強生發聲明證實現正進行的第 3 期疫苗臨床測試，因有測試者患上不明疾病而停止。同時品牌網上登記招募測試系統，亦現已關閉。



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今年 8 月，美國強生 Johnson & Johnson 確認將在 9 月展開第 3 期疫苗臨床測試，並在近 180 個，包括美國在內的國家，招募 60,000 位 18 歲或以上的健康人士參加。不過，日前品牌已發聲明，宣布暫停疫苗臨床測試，原因是有測試者患上不明疾病，但患者資料就基於個人私隱問題而沒透露。獨立數據和安全監督委員會將召開會議，調查該不明疾病是否跟疫苗有關。

另外，品牌聲明也提，叫停第 3 期疫苗臨床測試是品牌自行決定，而非監管機構強制停止。當中也強調，出現疾病、意外及其他醫療狀況屬疫苗臨床測試預期之內。

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