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全日本製! Donki 有正貨到! Medicom Comfort+賣$150/50個、KOWA三次元賣$36.9/7個

行內熱話 23:12 2020/10/14

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驚安之殿堂 DONKI 中環店 10 月 15 日開張，記者亦率先進入訪問，詳情按此瀏覽。除吸引的食物和精品外，DONKI 新店更有極吸引的日本製造口罩，當中包括 Medicom 和KOWA三次元口罩。 
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

在驚安之殿堂 DONKI 中環店新店地庫內，擺放了各國不同的口罩產品，當中最吸引是日本製造的! Medicom Comfort+ 「三文魚」口罩和三次元各尺寸口罩。Medicom Comfort+ 為成人尺寸，一盒 50 個售 $150，售價在香港市場上算最平。KOWA 三次元口罩包裝則有成人 L/M 和中童尺寸，一律售 $36.9 包/7個，比 Watsons 發售的 $39 包為平。

但買家注意 DONKI 開張當日早上 10 時才開店，而且人頭湧湧，相信難以入手日本製靚口罩。

Medicom Comfort+

其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

三次元口罩

 

INFO

分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)

營業時間：24小時 (於10月15日早上10時正式開幕)

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】

驚安之殿堂 DONKI 中環店開幕

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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