【多圖新店率先睇】驚安之殿堂 DONKI 中環店開張 進駐 100QRC 24 小時賣獨家高級便當

「DON DON DONKI 100QRC 店」將於 10 月 15 日正式開幕，座落於交通便利的皇后大道，為驚安之殿堂全港首間地舖分店，共設 2 層，無間斷 24 小時為高要求的消費者帶來一系列 100QRC 店的獨家商品。新店又會配合中環這繁華金融地段，提供更多優質高級商品，例如高級便當、日本直送海產等。



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為迎合中環這黃金地段，「DON DON DONKI 100QRC 店」以「礦場尋寳」為概念，作爲全港首間地舖分店，100QRC 店設有大型的場景裝飾，吉祥物 DONPEN 游繩而下，供途人及店内的 DONKI 粉絲拍照打卡。

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地面：高級便當、熟食、各式飲品、零食

「DON DON DONKI 100QRC 店」共有 2 層，地面售賣高級便當、熟食、各式飲品、零食、甜薯和關東煮，並設有收銀處和顧客服務處。為滿足於附近上班的白領顧客的需求，中環店設有獨有的高級便當區，其中包括以三大和牛之一的近江牛（$298）和新鮮甜美的日本蟹肉（$200）製成的極上高級料理，飯上更灑上了金箔。全部均在店内新鮮製作，以布包裹著飯碗供顧客直接帶走。除了便當以外，還有限量的近江牛肉卷（$50）。

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爲了貼合中環高級零售區的定位，「DON DON DONKI 100QRC 店」的酒類與其他分店不同，不但有更多較新的威士忌，還設有貴酒區，價錢由數百元至數萬元不等，全部均鎖在櫃内，如欲購買，要先聯絡店員。

地庫：派對用品、藥妝、生活百貨、肉類、蔬果、海鮮、糧油雜貨

地庫有各種派對用品、藥妝、生活百貨、肉類、蔬果、海鮮、糧油雜貨，還有少量熟食，以及銅鑼灣分店也有的「均一價」特價專區。

從地面走到地庫，迎面而來的就是派對用品區。由於中環店位於蘭桂坊這個充滿夜生活而聞名的奢華地帶附近，因此DON DON DONKI 引入了比起其它分店更多種類的派對專用商品，包括多款cosplay服飾、頭套，讓顧客前來採購為不同場合、慶祝活動或下班後玩樂的商品。臨近萬聖節，DONKI 更引入了多款萬聖節飾品，例如吸血鬼、殭屍造型的隱形眼鏡（$100）。

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DONKI 中環新店爲了迎合附近上班的白領們吃得健康的高要求，新引入了「森林雞」，即主要是餵食天然飼料的雞，含有豐富維他命 E，有防止細胞老化的能力，更比一般雞肉更有雞味。

地庫還有各款新鮮蔬果，為關注健康體態和優質膳食的上班族而設的即食沙律菜及日本水果等。中環新店開幕期間 10 月 15 日至 31 日，日本梨更推出限定優惠 $149 一盒。

「DON DON DONKI 100QRC 店」適逢開幕，藥妝部也推出了開店優惠，有各式面膜、護膚品及化妝品套裝。有限量 100 套的 Sofina Primavista 底霜及漸層眼影套裝（$360）、限量 240 套的 ROSETTE 夢幻卸妝潔膚組（$149）等。

【Info】DON DON DONKI 100QRC 店

地點：中環皇后大道中 100 號 100QRC LG 樓層及地庫

營業時間：24 小時

開幕日期：2020 年 10 月 15 日上午 10 時

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