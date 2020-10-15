【疫市營商】上班族勤帶飯助銷情　日本工藝級筷子餐具生意逆市升4成

▲ 多層便當盒。

新冠肺炎疫情下，不少打工仔寧願帶飯避免出外用餐，減低受感染風險，間接推動餐具銷情。有代理商指日本手工製筷子、餐具在疫情期間大受歡迎，生意增長 4 成。

葆發國際創辦人李軒葆指出，日本有很多達到「工藝品級數」的餐具，尤甚筷子文化在當地源遠流長，可惜製造者是「老師傅」，技巧高超經驗夠，就是不懂得推廣，分享他們的故事。他因緣際會下引入上述產品，借助網店、營運社交媒體宣傳，後來更跟台灣誠品合作，在台北、台中開設專門店，今年原來本打算在香港、深圳再開分店，可惜被新冠肺炎疫情打亂計劃。

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▲ 日本手工製筷子由 100 元至 5000 元不等，右下的最高級款式用上了金泊、鮑魚貝殼等特殊材質。

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李軒葆認為，從銷售角度看，產品有故事、有文化會更容易引起消費者興趣，產品外觀包裝只是短暫，消費者喜歡聽故事，若故事引起消費者共鳴，箇中感覺甚至能令消費者終生記得。

李軒葆指出，公司引入的筷子皆採用在日本有 400 年歷史的「若狹塗」技術，產品至今仍會進貢日本皇室，其材料用上日本原生木及多種可食用的傳統漆料，由於工序繁瑣，做一對要接近 3 個月，現在已沒年青人入行，筷子師傅由 65 至 80 歲不等，是日本的夕陽行業，可謂「買少見少」。

▲ 上漆、風乾，都由同一個師傅做，這行最年輕師傅都已 65 歲。

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對於老師傅來說，他們不稀罕賺錢，所以基本上不會將筷子出口，李軒葆希望能夠為他們推廣相關文化，才打動到這班師傅達成合作。

李軒葆說：「某些筷子款式會由師傅根據木紋來決定圖案，說是藝術品絕不為過。對於日本人來說，長身筷子有著長壽的寓意，所以會作為禮物送予長輩、小朋友，而名貴的筷子亦會送多子女作為傳家之寶，一代傳一代。筷子在福井小濱市製作，小濱市又念作 Obama shi，當年它亦作為美國總統訪日時的禮物。」

▲ 最受女性歡迎的茜櫻款式。

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除了筷子外，公司亦有代理日本的手工製餐具，除了有日式圖案外亦兼具實用性，男士、女士、小童也有相關產品，不少客戶都購買全套餐具，並主動向朋友推廣，生意比新冠肺炎疫情前大增 4 成。

▲ 葆發國際有限公司創辦人李軒葆。

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李軒葆近期亦開始跟香港具特色的小品牌合作，說：「香港有很多優秀的文創產品，但很多時候客源狹窄，向自己的 fans 大約數百人賣完貨後，數年間就默默在市場消失，非常可惜。我們希望跟他們合作，幫他們推廣，分享其故事，並一同建立品牌做到雙贏。讓香港人知道文創的多元化。」

▲ 適合小朋友的手工製餐具。

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