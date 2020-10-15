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【疫市營商】晚市火鍋店轉陣設午市・外賣套餐　趁秋涼盡力而為救生意

商管策略 09:12 2020/10/15

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香港政府限制社交距離措施因新冠肺炎疫情反覆，放鬆收緊再放鬆，但 4 人堂食限聚令及 50% 入座率規例一直不變，不少食肆惟有加推外賣優惠應變，特別是一直「捱打」的火鍋店，趁秋涼轉季打強推廣帶動生意 －若還能營業的話。

有火鍋店負責人表示，新冠肺炎疫情前其營業時間由徬晚至凌晨，直至政府實施 4 人限聚令，增設午市時段確保火鍋店生意和員工能有工開。

加強衛生兼慳成本 迴轉壽司店點餐結帳全自助見下頁】 

牛大人推出火鍋外賣套餐與外送服務

動漫主題 Youme Cafe 全線結業！食家指捱到 5 年算不錯見下頁

「牛大人」負責人 Dennis Lee 表示：「政府實施 6 時後禁堂食令，7 月至 9 月中分店不設堂食，旺角分店曾確診者曾於潛伏期間店內用餐，故延長休業期，生意下跌 9 成 9。這段時間增設火鍋外賣套餐，但營業額僅及本來營業額 5 % 至 1 成。 」

此外，台灣食材運送方面受影響，其中一款食材「鴨血」保鮮期有限，令 7 月期間鴨血供應量減少，間接打擊生意。

旺角分店休業的時間較長，直至9月中才恢復晚市堂食。

Dennis 續指，餐飲業需要大量人手營運，新冠肺炎疫情疫情下公司與同事共渡時艱，兩批員工輪更上班，凵收入少一半但至少保住工作。目前，4 人限聚令及入座率或容納上限一半的社交距離限制仍在，生意比疫前跌 6 至 7 成，另食材成本上升近40%，兩面受敵。不過公司仍繼續擴展業務，於 8 月份開設尖沙咀新分店，盡力而為經營下去。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo： 牛大人facebook

撰文 : 鍾采餘

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