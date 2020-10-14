Family Mask 愛的家V99口罩 OK便利店售$108/50個

OK 便利店現提供 Family Mask 愛的家 (成人/ 中童) V99 口罩訂購服務。



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由即日起至 10 月 28 日下午 3 時，用戶可在全線 OK 便利店以 $118 訂購愛的家 V99成人口罩一盒 (每盒50個) 或 $128 訂購愛的家 V99中童口罩一盒。OK 齊齊印會員更可於推廣期內憑券以優惠價 $108 訂購愛的家 V99 成人口罩或 $118 訂購愛的家 V99中童口罩。買家今日訂，最快明日取貨，數量有限 , 售完即止。

▲ Family Mask 愛的家V99口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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