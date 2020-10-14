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【指定分店】日本製造 KANTO 立體可重用口罩 日本城平均售$32/2個

行內熱話 17:18 2020/10/14

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 日本城表示，正發售日本製造可重用口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

 店方指，在指定門市和網店發售日本製造 KANTO 立體可重用口罩，8 折後最平 $32/2個。 KANTO 立體可重用口罩採用尼龍、銅氨纖維和聚丙烯製造，可水洗及重複使用，而且採用立體剪裁更貼面。但注意店方沒有提及其 PFE/BFE 防護數值，未知並防疫效能。

日本製造 KANTO 立體可重用口罩

KANTO立體布口罩規格

-尺寸：約150mmx135mm
-材料：尼龍、銅氨纖維、聚丙烯
-立體設計 剪裁貼面
-質地柔軟透氣
-可水洗及重複使用
-口罩内側附有三角形表示方向 設計貼心
-掛耳帶柔軟 减輕長時間佩戴時耳朵不適感
-顏色：淺灰/白/藍/粉紅

 售價:$39.9/2個
(購物滿 $100 8 折平均售$31.92)

其他內容】 【附購買連結】99%過濾!日本Hakugen白元多款口罩 萬寧售$25.9/7個【詳情見下頁】

其他內容】 Medicom Premier Safe+ Mask 平售 $69/50個【詳情見下頁】 

口罩購買連結 (灰、白款)<<<

發售分店詳情<<<

日本製造 KANTO 立體可重用口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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