【管理Tips】代聽電話答「他去了廁所」都中伏？學識9種應機技巧免踩地雷

你曾接到令人翻白眼的電話嗎？對方說請「請稍等一下」，然後就「消失」了 5 分鐘，讓她在電話中苦等。5 分鐘後客戶回來，表示他剛剛去了洗手間，這讓對方驚訝之餘，更覺得不受尊重。電話應對，不只是一間公司的首要公關表現，也是每位打工仔接觸到的層面。因此，這 10 個最令人受不了的職場電話地雷，打工仔必須避免：

（1）接電話的應答詞不專業

打到一間公司，電話接起來卻是一聲「喂」，會讓對方覺得不專業。建議公司在接聽電話時要有統一的說法，如「XX公司業您好」。任何員工在電話中的應對禮貌，代表著公司的形象，所以電話禮儀訓練是管理者的責任，一定要建立一套最展現公司形象的統一說法，並確實訓練員工。

（2）在嬉鬧或吃東西之際接電話

如果在辦公室鬧成一團，有電話來時要先深呼吸，等聲音平靜下來再接，否則會讓對方感受到嬉鬧的氣氛，覺得這間公司在開派對。

（3） 為別人轉接時大聲叫喊

請保持通話再按分機轉接，或走到近處告知他。請注意任何商業電話，盡量避免讓對方等待太久，要尊重對方的時間。

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（4） 一邊接電話一邊與身邊的人講話

如果有同事急事找你，請先向電話中的對方禮貌地道聲歉，請他稍等，按靜音等候並儘快回到線上。如果需要談很久，就必須事先告知，例如問對方「抱歉現在臨時需處理事情，我 15 分鐘後再回電給你好嗎？」。

（5）轉接前未問清楚對方身分

在幫同事或上司轉接時，請務必問清楚對方的姓名、公司、電話、商談事宜，並清楚紀錄其來電時間。接聽電話時最常發生的情況是：來電者說，「請跟他說我是XX，他就會知道了。」，或是只說姓氏，而未留下其他資訊。然而，每個人要處理的事情都十分繁重（尤其是老闆），只知道「一位王小姐來電」，恐怕很難立即想起來：王小姐是誰？哪間公司？要談甚麼事情？回電要打哪一個電話？只要你多問一兩句，不僅能為同事、上司節省時間，也為自己的專業形象加分。

▲ 在幫同事或上司轉接時，請務必問清楚對方的姓名、公司、電話、商談事宜，並清楚紀錄其來電時間

（6）對方還未掛斷前就先掛電話

就如送客禮儀：重要客人離開時，我們需要目送，直到對方消失在自己視野為止；在電話禮儀中，同樣也最忌諱自己比對方早掛斷電話，特別是下屬與上司、晚輩與長輩通電話時，一定要養成等對方先掛斷電話後再掛斷的習慣。

（7）對方打錯分機 未幫忙做轉接

即使對方打錯分機，也必須禮貌地問他要找誰，由你代為轉接，而非直接告訴對方他的分機號碼，由他自己重撥。

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（8） 同事不在 直接回答「他去了洗手間」

就算你知道同事真的去了洗手間、進老闆辦公室、生病請假等原因不在，也請為同事保留一點隱私、面子。你可以回答：「他現在不在座位上」或「正在會議中」，並請對方留下聯絡資訊、請同事回電，是更安全得體的做法。

（9）先問對方身份才說不在

問句的「順序」是很重要，如果先問了對方的身分，接著才說要找的人不在，不免令人懷疑是否為「差別待遇」。正確的順序是：先明言某某不在，再詢問對方的身分。

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Photo：pexels、Matt Reinbold