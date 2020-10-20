  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】代聽電話答「他去了廁所」都中伏？學識9種應機技巧免踩地雷

商管策略 12:09 2020/10/20

分享：

你曾接到令人翻白眼的電話嗎？對方說請「請稍等一下」，然後就「消失」了 5 分鐘，讓她在電話中苦等。5 分鐘後客戶回來，表示他剛剛去了洗手間，這讓對方驚訝之餘，更覺得不受尊重。電話應對，不只是一間公司的首要公關表現，也是每位打工仔接觸到的層面。因此，這 10 個最令人受不了的職場電話地雷，打工仔必須避免：

（1）接電話的應答詞不專業

打到一間公司，電話接起來卻是一聲「喂」，會讓對方覺得不專業。建議公司在接聽電話時要有統一的說法，如「XX公司業您好」。任何員工在電話中的應對禮貌，代表著公司的形象，所以電話禮儀訓練是管理者的責任，一定要建立一套最展現公司形象的統一說法，並確實訓練員工。

（2）在嬉鬧或吃東西之際接電話

如果在辦公室鬧成一團，有電話來時要先深呼吸，等聲音平靜下來再接，否則會讓對方感受到嬉鬧的氣氛，覺得這間公司在開派對。

（3） 為別人轉接時大聲叫喊

請保持通話再按分機轉接，或走到近處告知他。請注意任何商業電話，盡量避免讓對方等待太久，要尊重對方的時間。

環境太靜反而無法工作？用白噪音扮「辦公室」提升專注力見下頁

（4） 一邊接電話一邊與身邊的人講話

如果有同事急事找你，請先向電話中的對方禮貌地道聲歉，請他稍等，按靜音等候並儘快回到線上。如果需要談很久，就必須事先告知，例如問對方「抱歉現在臨時需處理事情，我 15 分鐘後再回電給你好嗎？」。

（5）轉接前未問清楚對方身分

在幫同事或上司轉接時，請務必問清楚對方的姓名、公司、電話、商談事宜，並清楚紀錄其來電時間。接聽電話時最常發生的情況是：來電者說，「請跟他說我是XX，他就會知道了。」，或是只說姓氏，而未留下其他資訊。然而，每個人要處理的事情都十分繁重（尤其是老闆），只知道「一位王小姐來電」，恐怕很難立即想起來：王小姐是誰？哪間公司？要談甚麼事情？回電要打哪一個電話？只要你多問一兩句，不僅能為同事、上司節省時間，也為自己的專業形象加分。

在幫同事或上司轉接時，請務必問清楚對方的姓名、公司、電話、商談事宜，並清楚紀錄其來電時間

（6）對方還未掛斷前就先掛電話

就如送客禮儀：重要客人離開時，我們需要目送，直到對方消失在自己視野為止；在電話禮儀中，同樣也最忌諱自己比對方早掛斷電話，特別是下屬與上司、晚輩與長輩通電話時，一定要養成等對方先掛斷電話後再掛斷的習慣。

（7）對方打錯分機 未幫忙做轉接

即使對方打錯分機，也必須禮貌地問他要找誰，由你代為轉接，而非直接告訴對方他的分機號碼，由他自己重撥。

向上司送禮破費又嫌擦鞋？一招KO尷尬煩惱見下頁

（8） 同事不在 直接回答「他去了洗手間」

就算你知道同事真的去了洗手間、進老闆辦公室、生病請假等原因不在，也請為同事保留一點隱私、面子。你可以回答：「他現在不在座位上」或「正在會議中」，並請對方留下聯絡資訊、請同事回電，是更安全得體的做法。

（9）先問對方身份才說不在

問句的「順序」是很重要，如果先問了對方的身分，接著才說要找的人不在，不免令人懷疑是否為「差別待遇」。正確的順序是：先明言某某不在，再詢問對方的身分。

公司幾多主管才合適？太多人話事反拖慢決策見下頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、Matt Reinbold

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】LinkedIn 推「限時動態」增個人職場聲譽　心得：勿分享個人美圖・講上司壞話
2020/09/30
【管理Tips】LinkedIn 推「限時動態」增個人職場聲譽　心得：勿分享個人美圖・講上司壞話
【管理Tips】工作量過多主管如何處理？刪除一項工作即提升下屬工作效率
2020/10/03
【管理Tips】工作量過多主管如何處理？刪除一項工作即提升下屬工作效率
企業文化 職場文化 行政管理 香港

上一篇文章

【香港製造】可愛外星人傳意又吸睛　青年創微企為地球人釀好手工啤

下一篇文章

【SME學堂】 商場・百貨公司似「迷宮」？布局愈奇怪愈吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹