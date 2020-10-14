【附購買連結】香港製造 Medbox Mask Level 3 獨立包裝口罩售 $69.9盒

▲ Medbox Mask Level 3 獨立包裝口罩

香港口罩廠 Medbox Mask 正發售 Level 3 口罩。



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Medbox Mask Level 3 口罩為全獨立包裝，一盒 30 個，成人尺寸，售價為 $69.9 盒。

Medbox 口罩規格

-每盒內有30枚，獨立包裝

-過濾層通過以下試驗

-ASTM level 3

-EN14683:2019 TYPE IIR

-BFE >=98%

-PFE >=98%

-尺寸 : 17.5 cm x 9 cm

售價:$69.9/30個

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